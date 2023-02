La politique en taille patron dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce mardi à APA, traitent essentiellement de l’actualité politique sans oublier les huitièmes de finale de la ligue des champions qui débutent ce mardi.Face à l’interdiction systématique de ses activités politiques et les vagues d’arrestations de ses militants, « Pastef +este+ devant la société civile », titre Sud Quotidien, précisant que « les organisations de défense des droits de l’homme (sont) appelées en arbitre ».

« Pastef n’entend pas se limiter à la bataille de terrain. Le parti de Ousmane Sonko compte également prendre à témoin les organisations de défense des droits dans sa croisade avec le Pouvoir », commente BES BI. Le journal du groupe E-média Invest relate que dans un document de cinq pages, le Bureau politique (Bp) de Pastef/Les Patriotes dénonce une « persécution permanente, accompagnée d’une campagne de diffamation et de diabolisation à relents régionalistes, d’une tentative soutenue d’intimidation et de harcèlement moral par les forces de défense et de sécurité, de menaces de mort et d’attaques physiques ».

Sous le titre : « Le dilemme des alliés », EnQuête s’intéresse à la coalition Benno Bokk Yaakaar (ensemble pour un même espoir, en wolof) en vue de la prochaine présidentielle prévue en 2024. Le journal souligne que « face aux incertitudes qui planent sur une candidature de Macky Sall, les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l’avenir de BBY ».

« La Présidentielle-2024 approche et personne ne connaît les intentions, officiellement, les intentions du leader Macky Sall. Le chef de file de l’APR entretient le suspense sur sa volonté de se présenter pour un troisième mandat à la tête du Sénégal, après ses victoires en 2012 et 2019. Dans le même temps, l’opposition politique n’a jamais été aussi forte, face au président de la République. Pour peser le pour et le contre, les principales formations politiques soutiens de Macky Sall ont lancé une série de concertations internes. Malgré tout, très peu osent dévoiler leurs intentions de soutenir ou non l’éventuelle candidature du président de la République en 2024 », écrivent nos confrères.

Dans sa rubrique « A bâtons rompus avec… », Walf Quotidien reçoit Moussa Diop, fondateur du mouvement politique AG JOTNA (Il est temps!) qui « veut tracer sa propre voie ». « Candidat à la présidentielle de 2024, […], il renvoie dos à dos le pouvoir et l’opposition, affirme que Macky Sall, non seulement n’a pas droit à un troisième mandat, mais était présent le jour où le Conseil constitutionnel a validé la candidature (d’Abdoulaye Wade en 2012) qui a occasionné des morts dont un policier », rapporte le journal.

Les huitièmes de finale de la ligue européenne des champions est l’autre grand sujet abordé par les quotidiens sénégalais. « PSG-Bayern, (est) la grande attraction du jour », signale Sud Quotidien. Stades, le journal spécialisé en sport, estime que « Paris (est) en danger » face à l’ogre Bavarois, mais que « Mbappé (est appelé) au secours ». La super star française, légèrement blessé il y a quelques semaines, devrait en effet faire son retour ce soir au Parc des Princes pour affronter les coéquipiers de Sadio Mané.

Sur un tout autre sujet, Cheikh Hamidou Kane, écrivain et ancien ministre, accorde un entretien exclusif au journal Le Soleil. Le quotidien national résume en ces termes les échanges : « Paroles non ambiguës », en référence au célèbre roman de l’interviewé : « L’aventure ambiguë ».

« J’ai un grand espoir pour le pays, qui a beaucoup changé, car nous avons un leadership très engagé et soucieux du progrès économique dans l’ancrage démocratique et l’unité nationale », confie M. Kane dans les colonnes du Le Soleil.