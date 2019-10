La politique en vedette dans la presse béninoise

Les journaux béninois, parus ce jeudi, traitent principalement de politique avec les activités de l’Assemblée nationale qui s’emploie à mettre fin à la crise politique en adoptant des propositions de lois.Fraternité informe que « Louis Vlavonou appelle à l’unité nationale ». En effet, le président de l’Assemblée nationale, dont les propos sont rapportés par ce journal, a prononcé à l’ouverture de la session « un discours de grande sincérité et d’appel à la réconciliation entre les filles et les fils (du Bénin), quelle que soit leur appartenance politique, afin de construire ensemble » leur pays.

A en croire ce quotidien, « cette session sera laborieuse et fructueuse parce que non seulement elle sera consacrée à l’examen du projet de budget de l’Etat, mais elle permettra aussi aux députés de se prononcer sur plusieurs propositions de lois dont celles relatives au dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 ».

La Nation précise que « les députés vont se pencher notamment sur l’examen de la proposition de loi portant amnistie des personnes impliquées dans les événements des mois d’avril, mai et juin 2019 relatifs aux élections législatives, sur la proposition de loi portant statut de l’opposition, la proposition de loi modificative et complétive du Code électoral, la proposition de loi modificative et complétive de la Charte des partis politiques et la proposition de loi portant sur le financement des partis politiques ».

D’après Le Meilleur, « déjà 5 propositions de lois » sont soumises au parlement « pour satisfaire les doléances » formulées par les partis politiques ayant participé au dialogue politique. A en croire Notre Temps, « l’Assemblée nationale est décidée à jouer sa partition » afin d’apaiser la tension politique.