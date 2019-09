La politique règne en maître dans la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, reçus lundi à APA, se font l’écho de la crise secouant le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur, opposition) qui s’est classé quatrième lors de la présidentielle du 24 février dernier.« Le Pur s’est séparé de son Coordonnateur national, Issa Sall. Cette décision a été entérinée au cours d’un congrès organisé samedi dernier à Yoff », annonce L’Observateur.

Dans les colonnes de ce journal, le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 a contesté cette décision : « Le congrès n’a pas été organisé selon les textes du parti et ne peut pas prendre des décisions légales. Je n’ai pas été nommé mais élu lors d’un congrès. Je garde toujours mon poste de Coordonnateur national du parti ».

L’Observateur en déduit qu’ « un bras de fer semble se dessiner au sein du Parti de l’unité et du rassemblement, entre Issa Sall et Serigne Moustapha Sy. Mais si l’ex-coordonnateur du parti n’a pas encore dit son dernier mot, tout semble jouer en faveur du marabout et président du Pur qui trace les lignes du parti ».

Sous le titre « les raisons d’une brouille », WalfQuotidien soutient que « le désaccord entre Serigne Moustapha Sy, président du Pur et Issa Sall, Coordonnateur national dudit parti, ne date pas du dialogue national organisé par le président de la République, Macky Sall ». A en croire ce journal, « le marabout a toujours voulu orienter les combats de leur formation politique dans le sens d’un soutien à Khalifa Sall mais Issa Sall a refusé de coopérer ».

Pour sa part, Le Quotidien fait savoir qu’entre Serigne Moustapha Sy et Issa Sall, c’est « une relation pas Pur ». Et le journal d’ajouter qu’ « après les résultats issus du scrutin du 24 février dernier jugés décevants par les congressistes, il a été mis en place un directoire composé de 3 membres afin de redorer le blason du parti. Il comprend Cheikh Ahmed Tidiane Youm, chargé de la stratégie et de la vie politique, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, chargé des relations publiques et Cheikh Tidiane Sarr, chargé de l’information et de la communication. Les postes de Coordonnateur national et de Secrétaire général sont ainsi supprimés ».

C’est une « fatwa de Serigne Moustapha Sy », souligne Sud Quotidien. De l’avis d’Issa Sall interviewé par ce journal, « le Pur est un parti politique, pas un mouvement religieux. Ce qu’ils ont fait, n’engage qu’eux. C’est un mouvement religieux qui s’est réuni et qui a nommé ses hommes. Puisque je ne fais pas partie du mouvement, je pense que ma place n’y était pas ».

Sur un tout autre sujet, EnQuête informe que pour sortir de la crise politique, le chef de l’Etat Macky Sall serait tenté de mettre sur pied un « gouvernement élargi » mais « pour l’instant, cela achoppe à cause de l’absence d’une structure commune de l’opposition et d’une personnalité forte ».

En ce qui concerne la rationalisation des dépenses de téléphone, « Macky Sall est passé à l’acte (car) toutes les lignes de téléphone portable (ont été) restreintes hier (dimanche) », renseigne Le Soleil. Le quotidien national ajoute que « trois décrets et une directive présidentielle (vont permettre) la mise en œuvre » de cette mesure.