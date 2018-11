La politique, sujet dominant dans la presse en ligne togolaise

La presse électronique togolaise parcourue ce jeudi à APA évoque le blocage du projet de réformes constitutionnelles et la préparation des élections législatives.A propos du projet de réformes constitutionnelles, Togo breaking news informe qu’ « un texte métissé du pouvoir central suscite le courroux de l’opposition ». En effet, renseigne ce site, « une semaine après la tentative d’étude du projet de loi du gouvernement boycotté par les députés de l’opposition, la Commission des lois s’est de nouveau réunie, mais les travaux ne sont pas arrivés à terme ».

De son côté, Global actu indique que « pour la deuxième fois en quelques jours, les députés de l’opposition ont encore préféré quitter la salle de réunion ». Et pour cause, l’exécutif souhaite que soient enlevées de l’article 59 du texte de l’expert de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les dispositions suivantes : « nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque cause ou motif que ce soit » et « cette disposition ne peut faire l’objet d’une modification ».

A l’heure actuelle, deux textes sont à l’étude pour la révision de la Constitution, à savoir celui de la Cedeao et celui proposé par le gouvernement. Global actu rapporte que « le gouvernement n’est pas prêt à accepter la formulation de l’article 59 ».

Pour sa part, Republicoftogo consacre sa Une aux législatives qui « sont une étape sur la trajectoire du développement ». Les candidats du parti de l’Union pour la République (Unir, majorité présidentielle) aux législatives ont achevé 48 heures de formation à quelques jours de l’ouverture de la campagne électorale, rapporte ce portail d’informations.

A cette occasion, ajoute ce site, Komi Selon Klassou, le Premier ministre leur a demandé de donner le meilleur d’eux-mêmes pour assurer une large victoire au soir du 20 décembre. Le même site rappelle, par ailleurs, que « la Ceni vient d’achever les opérations de vérification du fichier électoral issu du dernier recensement » et « certaines erreurs ont été relevées et aussitôt corrigées ».

Icilome barre à sa Une : « manifestations de la Coalition des 14 : Sokodé dans la rue ». Ce site précise que « Lomé, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Bassar et Dapaong, sont les villes retenues par la Coalition des 14 partis de l’opposition pour les manifestations de rue qui commencent ce jeudi ».

Icilome renseigne que ce matin, dans la ville de Sokodé, « des centaines de personnes commencent à se rassembler au point de départ de la marche (marché de Komah), malgré une présence militaire impressionnante».