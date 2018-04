La population sÃ©nÃ©galaise dÃ©passe les 15 millions d’habitants (officiel)

La population du SĂ©nĂ©gal est estimĂ©e Ă 15 256 346 habitants en 2017, selon les dernières projections dĂ©mographiques rĂ©alisĂ©es par l’Agence nationale de la statistique et de la dĂ©mographie (ANSD) rendues publiques mercredi Ă Dakar.Selon ces projections, un nombre de 7 658 408 de femmes soit 50,2% de la population est rĂ©pertoriĂ© contre 7 597 938 hommes, soit 49,8% de la population.

« Plus de la moitiĂ© des personnes vivant au SĂ©nĂ©gal rĂ©sident en milieu rural (53,5%) contre 46,5% de citadins », signale l’ANSD.

Cette structure constate de fortes disparités dans la répartition de la population entre les entités administratives régionales. La région de Dakar abrite plus de 23,0% de la population du Sénégal. Elle, est suivie par les régions de Thiès (70km de Dakar) et de Diourbel (Centre) où vivent respectivement 13,1% et 11,0% de la population.

La région de Kédougou (Sud-Est) est la région la plus faiblement peuplée, avec une proportion de la population sénégalaise qui dépasse à peine 1,0%.

Les questions de populations sont cruciales pour le dĂ©veloppement et l’avenir d’un pays. Pour cela, les autoritĂ©s sĂ©nĂ©galaises se sont engagĂ©es dans une perspective de l’Ă©mergence Ă l’horizon 2035.

D’oĂą la nĂ©cessitĂ© d’une bonne maĂ®trise systĂ©matique des paramètres dĂ©mographiques Ă laquelle s’est attelĂ©e l’ANSD car, ses responsables restent convaincus qu’il « existe des interrelations entre la dynamique dĂ©mographique, le dĂ©veloppement Ă©conomique et l’environnement.

« Pour apprĂ©cier les effets et impacts de la dynamique dĂ©mographique sur les ressources naturelles et sur la croissance Ă©conomique, il s’avère indispensable de disposer d’informations statistiques fiables sur l’Ă©tat et la structure de la population », avancent-ils.