La premiÃ¨re banque amÃ©ricaine envisage d’ouvrir une succursale au Kenya

La Banque centrale du Kenya (CBK) a saluĂ© vendredi l’intĂ©rĂŞt manifestĂ© par la plus grande banque amĂ©ricaine, JP Morgan Chase & Co, pour lancer des opĂ©rations dans ce pays d’Afrique de l’est.Cette semaine, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase a annoncĂ© lors du Forum Ă©conomique mondial de Davos, en Suisse, que sa banque avait l’intention d’Ă©tendre ses activitĂ©s au Kenya.

Selon la CBK, l’intĂ©rĂŞt de la banque amĂ©ricaine devrait relancer et rĂ©Ă©valuer un processus que JP Morgan Chase a arrĂŞtĂ© en octobre 2015. A cette Ă©poque, une demande d’ouverture d’un bureau de reprĂ©sentation par la banque Ă©tait en cours de traitement.

« La CBK se réjouit de cet intérêt, confirmant la place grandissante du Kenya comme premier centre financier régional », a déclaré la CBK dans un communiqué publié à Nairobi.

Selon M. Dimon, une entrĂ©e de la banque au Kenya avec des actifs d’une valeur de 2,56 milliards de dollars, permettrait de combler les lacunes dans les domaines spĂ©cialisĂ©s qui ne sont pas disponibles localement, pour servir son client multinational.

Le Kenya a connu un regain d’intĂ©rĂŞt de la part des banques mondiales, depuis que la CBK a levĂ© un moratoire sur les licences en mars de l’annĂ©e dernière.

RĂ©cemment, SBM Holdings, le deuxième plus grand bailleur de Maurice, a acquis Fidelity Commercial Bank et Chase Bank et a dĂ©marrĂ© son expansion en Afrique de l’est. De mĂŞme, la Banque islamique de DubaĂŻ est rĂ©cemment entrĂ©e sur le marchĂ© kenyan.

Plusieurs autres banques Ă©trangères ont ouvert des bureaux de reprĂ©sentation au Kenya. Il s’agit notamment de la FirstRand Bank d’Afrique du Sud, la Banque de Chine, la HDFC Bank of India, la Banque de Kigali, la Mauritius Commercial Bank et le nĂ©erlandais Rabobank Nederland.