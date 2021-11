La première rame du Métro d’Abidjan « fonctionnelle en 2025 » (PM)

Le gouvernement ivoirien a exigé que la première rame du Métro d’Abidjan, attendue à l’horizon 2030, soit « fonctionnelle en 2025 », a dit lundi le Premier ministre, Patrick Achi, à l’occasion de son premier grand oral face à la presse.

« En terme de délai, nous avons exigé (auprès du consortium contractant) que la première rame du Métro d’Abidjan soit fonctionnelle en 2025, par rapport à 2028 qui était initialement prévu », a déclaré M. Patrick Achi, face à la presse.

Concernant l’effectivité des travaux, le Premier ministre ivoirien a expliqué qu' »en réalité, quand on a 70% des personnes qui ont accepté et qu’on a payé (les indemnisations), on démarre » le projet.

Il a fait observer que ce qui fait souvent retarder le démarrage des travaux, c’est qu’il y a des propriétaires qu’on ne retrouve plus ou qui ont donné un contact injoignable. Mais, arrivé à un seuil, les démolitions seront engagées.

« On n’a pas mis beaucoup de temps sur Anyama (à l’Ouest d’Abidjan), où ça s’est fait dans le temps, on a eu quelques problèmes sur Abobo », a ajouté M. Patrick Achi, indiquant que « ça fait trois semaines qu’à Adjamé, les travaux sont arrêtés ».

« Sur Adjamé, on s’est rendu compte qu’il y a encore une quantité de personnes non encore indemnisées qu’il faut rechercher et on s’est donné un délai pour les retrouver avant de reprendre les déguerpissements », a-t-il poursuivi.

« Le consortium en charge des travaux n’a jamais imaginé qu’on aurait pu arriver à la moitié de la démolition, parce qu’ils en faisaient une condition sine qua non de démarrage du chantier », a relevé le chef du gouvernement ivoirien.

« On est arrivé à la moitié de la démolition (…) A Adjamé (dans le Nord d’Abidjan), on va reprendre le déguerpissement et ça se passe pour le moment dans de bonnes conditions », a-t-il rassuré.

Le Métro d’Abidjan est projet de réseau ferroviaire de transport urbain, dont les travaux préparatoires ont commencé en 2018. Ce projet vise à désengorger le trafic à Abidjan. Les principaux travaux devraient débuter en 2022.