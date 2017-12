La premiÃ¨re visite d’inspection de la CAF attendue en janvier 2018 au Cameroun

La première visite d’inspection de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) au Cameroun dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 aura lieu du 11 au 23 janvier 2018, a appris vendredi APA de sources concordantes. Une visite pressentie depuis quelque temps, confirmĂ©e aussi bien par le ministère des Sports et de l’Education physique (Minsep) que par le ComitĂ© de normalisation de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football (Fecafoot).

A en croire les autoritĂ©s en charge du sport et notamment du football, le Cameroun a redoublĂ© d’ardeur depuis la dĂ©signation par la CAF en novembre dernier, du cabinet français Roland Berger pour accompagner l’instance faĂ®tière du football continental sur ce chantier.

Sous rĂ©serve du programme dĂ©taillĂ© de la mission d’inspection de la CAF, tout laisse croire que cette visite portera sur l’Ă©valuation des infrastructures sportives, aussi bien les stades devant abriter les matches pendant la compĂ©tition que des terrains d’entraĂ®nement.

Les sites retenus par le Cameroun pour cette compĂ©tition sont YaoundĂ© avec deux stades pour la compĂ©tition, Mfandena et OlembĂ©, Douala, avec deux stades Ă©galement, BĂ©panda et Japoma, Ă quoi il convient d’ajouter des terrains d’entraĂ®nement.

Les autres sites sont Bafoussam, Buea, Garoua et LimbĂ© avec un stade par ville pour la compĂ©tition, et des terrains d’entraĂ®nement.

En dehors des infrastructures sportives, la mission de la CAF aura Ă cĹ“ur, l’offre hĂ´telière Ă quoi l’on pourrait ajouter les infrastructures  de communication et de tĂ©lĂ©communications, ainsi que le volet sĂ©curitaire.

Cette première visite avait Ă©tĂ© programmĂ©e en septembre dernier avant d’ĂŞtre annulĂ©e Ă la dernière minute en raison du dĂ©sistement du cabinet Price Waterhouse Coopers.

Le Cameroun, qui avait obtenu l’organisation de la CAN en 2014 avec un cahier de charges de seize Ă©quipes, devra se montrer plus aguerri pour accueillir cette compĂ©tition, le ComitĂ© exĂ©cutif de la CAF ayant dĂ©cidĂ© en aoĂ»t dernier que la prochaine CAN se jouera plutĂ´t Ă vingt-quatre Ă©quipes, mĂŞme si les Ă©liminatoires avaient dĂ©jĂ commencĂ©.