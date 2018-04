La prÃ©sence militaire russe et son arsenal en Syrie

La Russie affirme avoir significativement réduit sa présence militaire et ses opérations en Syrie depuis novembre 2017, mais elle conserve diverses unités sur place, notamment sur les bases de Tartous et de Hmeimim.

– Des liens anciens –

La Syrie Ă©tait dĂ©jĂ une alliĂ©e privilĂ©giĂ©e Ă l’Ă©poque soviĂ©tique, un lien scellĂ© le 8 octobre 1980 par un « traitĂ© d’amitiĂ© et de coopĂ©ration » signĂ© par LĂ©onid Brejnev et Hafez al-Assad.

Après une pĂ©riode de froid après la chute de l’URSS, Vladimir Poutine et Bachar al-Assad se rapprochent dans les annĂ©es 2000. Dès 2011 et le dĂ©but d’une rĂ©volte populaire en Syrie, Moscou soutient le rĂ©gime syrien et envoie en janvier 2012 des navires de guerre dans la base russe de Tartous.

Le 30 septembre 2015, la Russie lance une campagne de frappes aériennes en Syrie en soutien au régime de Damas.

– Combien de militaires ?

Le chiffre officiel le plus récent est celui du personnel militaire ayant voté en Syrie lors de la présidentielle du 18 mars: 2.954, à 100% pour Vladimir Poutine.

La grande majorité sont déployés sur la base aérienne de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie.

Une partie des soldats russes en Syrie sont des « conseillers » militaires, qui aident sur le terrain l’armĂ©e syrienne et ont jouĂ© un grand rĂ´le dans ses derniers succès.

A cela, il faut ajouter la police militaire, constituĂ©e en majeure partie de bataillons issus des rĂ©publiques musulmanes du Caucase russe, dĂ©ployĂ©s dans les localitĂ©s reprises aux rebelles, comme Ă Alep, et dans les « zones de dĂ©sescalade » instaurĂ©es dans plusieurs rĂ©gions.

L’expert militaire Pavel Felguenhauer estimait fin 2017 que « jusqu’Ă un millier de membres des forces spĂ©ciales » combattaient aussi aux cĂ´tĂ©s des troupes du rĂ©gime.

Vladimir Poutine a rĂ©vĂ©lĂ© en dĂ©cembre dernier qu’un total de 48.000 militaires russes avaient participĂ© Ă l’intervention en Syrie depuis son lancement le 30 septembre 2015.

Officiellement, plus de 80 militaires russes ont péri en Syrie depuis le début cette intervention. Mais les pertes parmi les mercenaires russes seraient plus élevées.

– Avions de chasse et bombardiers –

L’aviation est le bras armĂ© de l’intervention militaire russe. Parmi les quelques dizaines d’appareils dĂ©ployĂ©s selon des experts figurent des bombardiers Su-24 ou Su-34, des avions multirĂ´le Su-30 et mĂŞme des chasseurs Su-35, derniers nĂ©s du complexe militaro-industriel russe, ainsi que des hĂ©licoptères de combat.

La Russie a Ă©galement fait dĂ©coller des bombardiers stratĂ©giques Tu-22 et Tu-160 de Russie pour procĂ©der Ă des frappes au-dessus de la Syrie, ou utilisĂ© des missiles de croisière d’une portĂ©e de 4.500 km: une plus-value militaire minime mais un symbole pour une armĂ©e russe dĂ©sireuse d’afficher sa puissance.

– Navires et batteries antiaĂ©riennes –

Pour assurer la dĂ©fense de sa base de Hmeimim, la Russie a installĂ© en novembre 2015 ses très modernes batteries de dĂ©fense antiaĂ©rienne S-400, qu’elle considère comme son fleuron. L’armĂ©e a Ă©galement dĂ©ployĂ© des moyens mobiles de dĂ©fense antiaĂ©rienne (Pantsir et Tor M1).

A Tartous, oĂą l’armĂ©e russe dispose d’installations portuaires depuis plusieurs dĂ©cennies, des batteries de dĂ©fense antiaĂ©rienne S-300 ont aussi Ă©tĂ© mises en place. Tout ceci en dĂ©pit du fait que ni les rebelles, ni les jihadistes n’ont d’aviation, mais ce qui permet au besoin d’imposer une « zone d’exclusion aĂ©rienne » au-dessus de la Syrie.

Quant aux navires, ils se sont succĂ©dĂ© en MĂ©diterranĂ©e et ont procĂ©dĂ© Ă plusieurs sĂ©ries de frappes très mĂ©diatisĂ©es. Après des missions au large de la Syrie, l’Amiral Kouznetsov, unique porte-avions de la Marine russe, est actuellement modernisĂ© dans une cale sèche de l’Arctique russe.

– Une prĂ©sence sur la durĂ©e –

MalgrĂ© deux retraits d’une partie « significative » du contingent russe en Syrie, annoncĂ©s en mars 2016 et novembre 2017, la Russie conserve un large Ă©ventail de possibilitĂ©s pour agir.

La base militaire de Hmeimim, amĂ©nagĂ©e Ă la hâte en marge d’un aĂ©roport civil Ă l’Ă©tĂ© 2015 pour accueillir les avions russes, est devenue une base permanente de l’armĂ©e russe en janvier 2017, après un accord entre Damas et Moscou, passant sous juridiction russe.

MĂŞme chose Ă Tartous: ce qui Ă©tait jusque lĂ une installation portuaire destinĂ©e Ă la marine russe est devenu « une base navale russe permanente ».

Aux forces officielles s’ajoute Ă©galement tout un contingent de mercenaires russes qui combattent aux cĂ´tĂ©s des forces pro-rĂ©gime, notamment pour une sociĂ©tĂ© militaire privĂ©e appelĂ©e le « Groupe Wagner ».

En qualitĂ© d’alliĂ©e de Damas, Moscou devrait rafler la part du lion dans le processus de reconstruction du pays ravagĂ©, et de nombreux projets d’investissements ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©voquĂ©s dans l’Ă©nergie notamment.