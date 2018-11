La présidence de l’Observatoire Africain de Sécurité Routière confiée au Maroc

Le Maroc a été désigné, à l’unanimité, président de l’Observatoire Africain de Sécurité Routière (ARSO), dont la création a été entérinée lors du premier Forum Africain de la Sécurité routière, tenu du 13 au 15 novembre à Marrakech.Selon le Secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), Benacer Boulaajoul, la présidence de l’ARSO a été confiée, à l’unanimité, au Royaume dans le cadre d’un comité directeur composé de six autres pays du continent.

Après les ateliers tenus à Lomé (Togo), Dakar (Sénégal) et à Abuja (Nigéria), le quatrième atelier organisé dans le cadre des travaux de ce Forum a été marqué par l’adoption d’un plan d’action 2019-2021 et des statuts de l’Observatoire, a-t-il fait savoir.

« Nous avons maintenant la charge de mener les contacts nécessaires avec les pays concernés, d’inviter les pays à rejoindre cet Observatoire et d’assurer sa mise en place physique, organisationnelle et managériale dans les mois à venir, outre le déploiement du plan d’action adopté », a indiqué le secrétaire permanent du CNPAC.

L’ARSO vise à assurer un suivi critique des politiques nationales en matière de sécurité routière et à mettre en place une plateforme d’analyse des politiques publiques qui la soutiennent ou s’y rapportent au plus haut niveau décisionnel, en attirant principalement l’attention des autorités gouvernementales ainsi que des acteurs responsables de la circulation et de la sécurité routières et de la réduction du nombre de morts et de blessés résultant d’accidents de la route.

Il s’assigne également pour objectifs d’encourager l’élaboration de politiques publiques en matière de sécurité routière, de créer des agences nationales chefs de file établies au plus haut niveau de la prise de décision dans chaque Etat membre, et de promouvoir une opinion publique mieux informée, responsable et critique.

Il vise aussi à favoriser la normalisation des politiques nationales de sécurité routière et d’encourager sa diffusion et son contrôle critique par les pays africains membres, à renforcer la normalisation et la diffusion des procédures d’enregistrement, de collecte de données et d’enquêtes sur les accidents de la route et à contribuer à la production de rapports d’avancement sur les indicateurs statistiques de la sécurité routière.

Pour ce qui est de ses engagements envers les pays africains membres, l’ARSO doit fournir une assistance technique pour permettre aux pays membres d’avoir un bon système de collecte de données dans le respect des standards et des exigences des normes, partager le matériel technique, les logiciels et les outils nécessaires à la collecte et à l’analyse de données sur la sécurité routière, renforcer les capacités sur les questions techniques liées à la sécurité routière.