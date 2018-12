La presse béninoise célèbre l’an 28 de la Constitution du pays

Les journaux béninois parus ce mardi, font, dans leur écrasante majorité, le bilan des 28 années de la Constitution de la République du Bénin.« 11 décembre 1990 – 11 décembre 2018, la constitution du Bénin a 28 ans », informe Les 4Vérités. Pour ce quotidien, la Constitution béninoise, promulguée après avoir été adoptée par le peuple par voie référendaire, vient de boucler 28 années sans subir une modification. Une prouesse, note ce journal, au regard de l’instabilité constitutionnelle observée dans certains pays de la sous-région avec des tripatouillages tous azimuts.

Fraternité abonde dans le même sens en titrant : « Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin : 28 ans ….et toujours vierge ». Et Fraternité de rapporter ces propos de Joël Aïvo, constitutionnaliste, maître de conférences agrégé et doyen de la Faculté de Droit et de Sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (Cotonou) : « c’est la Constitution de tous les records en Afrique ».

A son avènement au pouvoir, Patrice Talon a cru obtenir l’adhésion des députés pour la révision de la Constitution, mais à deux reprises, en avril 2017 et en juillet 2018, les représentants du peuple ont rejeté le projet de révision constitutionnelle, précise Fraternité.