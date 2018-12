La presse béninoise fait focus sur le Bloc Républicain

Les journaux béninois de ce lundi font la part belle à la formation du Bloc Républicain, la grande coalition de la mouvance présidentielle qui vient de voir le jour.L’événement précis rapporte qu’il y avait une « gigantesque mobilisation autour du Bloc Républicain » lors de la cérémonie marquant la « naissance à Parakou (nord) » de la grande coalition de la mouvance présidentielle.

Plus qu’un congrès constitutif, « il s’agissait de la célébration de l’unité nationale, une messe politique au cours de laquelle les membres fondateurs du Bloc Républicain ont réaffirmé leur appartenance à la mouvance présidentielle devant plus de 30 mille militants et congressistes venus des 4 coins du pays », renseigne L’événement précis.

« 158 formations politiques (s’engagent) pour un Bénin gagnant », titre Le Potentiel, soulignant que le Bloc Républicain est le cheval gagnant de Patrice Talon.

« Le Bloc Républicain naît pour l’unité nationale », indique Matin Libre. Pour L’Indépendant, c’est tout simplement la « concrétisation d’un rêve cher à Patrice Talon », parce qu’avec la création de ce parti, les alliés de Patrice Talon seront désormais en rangs serrés pour de grandes victoires.

La Nation fait remarquer que « les Républicains sont en marche ». A en croire le quotidien national, ce bloc prône un libéralisme au service de l’Homme.

En face de la mouvance présidentielle, certains leaders de l’opposition réunis au sein des Forces Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) étaient en Conseil national extraordinaire. Matin libre rapporte que « les FCBE (sont) pour une liste unique de l’opposition en 2019 ».

D’après ce journal, au terme de cette rencontre, les FCBE ont invité toute l’opposition à constituer une liste unique pour les législatives de 2019.

De son côté, Quotidien Nasiara informe que « l’appel à l’unité de l’opposition (est) lancé ». L’Evénement précis renseigne que « les FCBE plaident pour la cause des exilés politiques et des licenciés du régime Talon ».

Sur le plan sanitaire, Le Potentiel annonce que « le virus Lassa refait surface dans le Borgou (est) », soulignant qu’un cas a été décelé vendredi dernier. Pour sa part, La Priorité parle d’un « probable retour du virus lassa et annonce l’alerte du ministère de la Santé ».

En tout cas, Fraternité annonce que le gouvernement prépare sa « riposte ». En effet, L’Evénement précis fait savoir que Benjamin Hounkpatin, le ministre de la Santé, a effectué une « descente d’urgence sur le terrain » pour la mise en place des mesures de protection requises.