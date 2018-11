La presse électronique commente le processus de réformes constitutionnelles

Les sites d’informations togolais, visités ce mercredi à APA, abordent largement le processus des réformes constitutionnelles.Icilomé barre à sa Une : « Réformes : le RPT-Unir rattrapé par ses propres turpitudes ».

«La mauvaise foi dont a toujours fait preuve ce régime cinquantenaire n’est plus à démontrer. Faure Gnassingbé et son clan finissent par agacer le peuple togolais, l’opposition notamment la Coalition des 14 partis et même la Cedeao par sa prétention et son arrogance à piétiner les principes, même les plus élémentaires pour se maintenir au pouvoir », commente ce site.

En effet, souligne ce site, dans le Protocole additionnel de l’institution communautaire sur la bonne gouvernance et la démocratie, une disposition limite à deux le nombre de mandat d’un président dans la sous-région.

En outre, renseigne Icilomé, « les injonctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui demande au régime d’introduire le texte produit par l’expert constitutionnaliste sénégalais Alioune Badara Fall, traduisent l’exaspération de la sous-région face à un pouvoir qui marche sur la tête ».

De son côté, la mouvance présidentielle oppose aux injonctions de l’organisation communautaire, « la souveraineté du Togo ». Pour Icilomé, le Togo a donc deux options s’il décide de ne pas respecter les recommandations de la Cedeao : quitter l’espace communautaire ou affronter l’institution.

Pour sa part, Togo breaking news informe que le Nouvel engagement togolais (Net, parti d’opposition), a formulé hier mardi des recommandations pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles.

« Dans un communiqué, cette formation politique présidée par Gerry Taama a invité les députés du parti l’Unir (Union pour la République) et ceux de la Coalition des 14 partis à faire « des amendements du texte du gouvernement en s’appuyant sur les propositions de l’expert de la Cedeao ».

Pour cette formation politique, la disposition selon laquelle, « nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels », ne devrait nullement cristalliser les débats.

De son côté, Republicoftogo s’intéresse aux Législatives en indiquant que « Komi Selom Klassou (le Premier ministre) galvanise les troupes ». Poursuivant, ce site rapporte les propos de M. Klassou : « ensemble unis, nous sommes en marche pour 2020 car 2018 est déjà gagné ».

Il s’exprimait lors d’un séminaire auquel ont pris part les 182 candidats (titulaires et suppléants) du parti Unir qui se présentent aux Législatives du 20 décembre prochain.

A cette occasion, Komi Selom Klassou a affirmé qu’« une large victoire aux Législatives est un impératif. Nous devons nous engager sans calcul et sans état d’âme pour donner une majorité confortable à notre parti ».