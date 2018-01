La presse Ã©lectronique dÃ©cortique le discours du nouvel an du chef de l’Ã‰tat en GuinÃ©e

La presse Ă©lectronique guinĂ©enne a dĂ©cortiquĂ© le discours de vĹ“u du nouvel an du chef de l’Etat guinĂ©en, Alpha CondĂ©, sept ans après son Ă©lection. « Nouvel an 2018 : Le prĂ©sident Alpha CondĂ© s’adresse Ă la Nation », titre GuinĂ©enews, tout en saluant le « bilan Ă©conomique prometteur » de la GuinĂ©e en 2017.

« Notre Ă©conomie a progressĂ© de 10 points dans le classement du doing business, elle est Ă©galement classĂ©e par la Banque Mondiale, parmi les cinq pays qui se distinguent sur le plan de la compĂ©titivitĂ©. Avec un taux de croissance Ă©conomique de plus de 6%, un dĂ©ficit budgĂ©taire contenu, le taux d’inflation est aujourd’hui passĂ© de 21 % Ă 8%. Cette annĂ©e, notre budget 2018 connaĂ®tra une forte augmentation du poste d’investissement par rapport Ă 2017 », a-t-il encore mentionnĂ©.

« Adresse Ă la Nation : Alpha CondĂ© lance un appel particulier aux acteurs politiques », a renchĂ©ri, pour sa part, AfricaguinĂ©e. A l’occasion de son traditionnel discours de nouvel an, a-t-il entamĂ©, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a lancĂ© un message particulier aux acteurs politiques. « Alpha CondĂ© a demandĂ© aux partis politiques avec le gouvernement Ă poursuivre le dialogue susceptibles de prĂ©server et d’amĂ©liorer les acquis dĂ©mocratiques, la stabilitĂ© et la volontĂ© de vivre ensemble ».

« Nouvel an 2018 : le message du Chef de l’État », lance MosaiqueguinĂ©e. Dans son discours d vĹ“u du nouvel an, le prĂ©sident CondĂ© a annoncĂ© l’adoption du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s locales, la libĂ©ration de toutes les personnes interpellĂ©es dans le cadre des manifestations publiques, l’identification et la poursuite des auteurs des violences durant les manifestations politiques sont en cours.

« L’inscription d’un taux forfaitaire dans la Loi des Finances 2017 en faveur des victimes concernĂ©es par les manifestations politiques est Ă©galement engagĂ©e », souligne-t-il.

« Discours de l’an du prĂ©sident Alpha CondĂ© : il n’a parlĂ© de la corruption, ni de l’insĂ©curitĂ© », s’insurge le prĂ©sident du parti de l’UnitĂ© et du progrès (PUP), ancien parti au pouvoir de 1993 Ă 2008, FodĂ© Bangoura, interviewĂ© par le site GuinĂ©ematin.

« Ce que je retiens de ce discours, c’est qu’il a fait un bilan Ă©conomique de 2017 et une projection sur 2018, mon souhait est que tout cela se rĂ©alise. Mais, je reste sur ma faim parce que nulle part, je ne l’ai entendu parler de la lutte contre la corruption et l’insĂ©curitĂ© », dit-il.