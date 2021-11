La presse marocaine décrypte le discours royal à l’occasion de la Marche verte

Les quotidiens marocains parus ce lundi consacrent de larges commentaires au discours royal du 6 novembre à l’occasion de la Marche verte.+Al Akhbar+ écrit que la marocanité du Sahara est une vérité immuable et n’est pas négociable. Le Maroc n’engagera aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain, poursuit le quotidien en citant des extraits du discours royal. Le message est clair et est surtout adressé à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume.

En d’autres termes, explique le quotidien, la question du Sahara s’est désormais inscrite dans une dynamique positive imparable. Et le Maroc ne va plus entreprendre aucune initiative économique et commerciale avec ses partenaires sans que cette initiative intègre la totalité de son territoire.

Le Souverain, ajoute le quotidien, a souligné que la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu’immuable et ne souffre, de ce fait, d’aucune contestation. « D’abord, parce que la légitimité de notre cause est validée par les annales de l’histoire, ensuite parce que tel est le vœu profond et le souhait ardent de la population sahraouie, enfin parce qu’une reconnaissance internationale d’envergure vient l’entériner ».

De son côté, +Assabah+ se focalise sur le fait que le Sahara ne saurait faire l’objet d’aucune négociation ou tractation de quelque nature que ce soit. Le quotidien relève que le Souverain a également réitéré l’engagement du Royaume en faveur de la recherche d’une solution pacifique pour le maintien du cessez-le-feu et la poursuite de la coordination et de la coopération avec la Minurso, dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées.

Toujours en faisant référence à ce discours prononcé à l’occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte, le quotidien met en avant le soutien concret dont jouit la cause nationale. La décision souveraine des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue ainsi un sujet de fierté pour le Royaume.

Cette reconnaissance est le corollaire naturel de l’appui constant des administrations américaines antérieures et l’illustration de leur apport constructif au processus de règlement de la question du Sahara. Dans le même ordre d’idées, la décision de plus de 24 pays d’ouvrir des consulats à Laâyoune ou à Dakhla vient confirmer le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l’environnement arabo-africain du Royaume, souligne le quotidien.

+Al Massae+ indique que le discours royal comporte cinq axes principaux. Citant un analyste politique, le journal relève que l’ouverture de 24 consulats n’est pas chose à prendre à la légère. C’est un acte souverain des Etats souverains qui rentre dans le cadre de la Convention de Vienne de 1963. Le deuxième axe de ce discours étant le caractère immuable de la marocanité du Sahara qui « ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation ».

Le troisième axe sur lequel s’est arrêté le quotidien est le rythme de développement que connaissent les provinces du Sud qui vivent un essor général, illustré par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux.

Le quatrième message à retenir de ce discours est celui adressé directement aux partenaires du Maroc qui adoptent des positions floues ou ambivalentes. A ces derniers, le Maroc affirme qu’il n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. En dernier lieu, conclut le quotidien, le Souverain s’est adressé aux cinq peuples du Maghreb, auxquels il a exprimé ses vœux les plus sincères d’unité et de stabilité, de progrès et de prospérité.