La presse sénégalaise endeuillée par le décès de Sidy Lamine Niass, PDG de Walfadjri

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent essentiellement de la disparition du PDG du groupe médiatique Walfadjri, Sidy Lamine Niass, survenue hier suite à un malaise cardiaque.« Un baobab s’effondre », barre ainsi à sa Une WalfQuotidien avant d’informer à sa page 4 que la levée du corps de l’« éternel incompris » aura lieu dans la matinée d’aujourd’hui à l’hôpital Principal de Dakar. Celle-ci sera suivie par l’enterrement, le même jour à Yoff (Dakar).

Le même journal, propriété du défunt, retrace par ailleurs le dernier voyage de Sidy qui l’a mené à Tivaouane, Leona Niassene (Sénégal), Fes (Maroc) et Medine (Arabie Saoudite) et relate les témoignages de différentes personnalités politiques et religieuses qui, à l’unanimité, ont salué la mémoire d’un homme dont le « courage (n’était) mu (que) par la conviction ».

En hommage à son désormais ex DG, WalfQuotidien a reproduit l’entretien que lui avait accordé Sidy Lamine Niass à l’occasion de la célébration des 34 ans du groupe médiatique et ce vécu il le résumait en ces termes : « Nous avons vécu 34 ans d’une expérience exaltante ».

Revenant sur le décès brutal de Sidy, le quotidien L’AS estime que « La voix des sans voix s’est tue » et affirme que « Comme Victor Hugo, Sidy Lamine Niass peut faire sienne cette citation : « Les grands hommes font leur propre piédestal, l’avenir se charge de la statue ».

Vox Populi renchérit et titre : « Le « contre-pouvoir » est tombé » et informe à sa page 5 que « La maison du « Mollah » à Sacré cœur et le siège du groupe Walfadjri ont été, hier, le point de ralliement des Sénégalais venus partager des souvenirs du défenseur de « la voix des faibles ».

Sous le titre « Sidy, si dur », L’Observateur revient sur cette même actualité et arbore ces surtitres : « Walf se réveille à l’horreur ; Un socle de la presse sénégalaise s’effondre ; Du malaise cardiaque à l’évacuation à l’hôpital Principal ; Les témoignages consternés de la grande famille des médias ; Le Mollah de Sacré-Cœur inhumé à Kaolack ».

Le quotidien, lui, écrit : « Décès hier de Sidy Lamine Niasse à l’âge de 68 ans : les larmes de l’Aurore » ; « Walf perd son dernier Mohican dont la levée du corps est prévu aujourd’hui. L’arabisant qui a détruit les mythes ; ses relations souvent tendues avec le régime. Le discours-témoignage de Babacar Touré à l’occasion de l’inauguration du siège du Groupe Wal Fadjri par le président Abdoulaye Wade. L’hommage des patrons de presse et de la classe politique ».

Avec la disparition de Sidy, le journal Le Quotidien estime que « Walf perd son guide » et Sud Quotidien de conclure : « Adieu, l’éternel combattant » !