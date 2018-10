La presse sénégalaise joue les prolongations du match Sénégal/Soudan

Les journaux sénégalais parvenus lundi à APA font la part belle à l’équipe nationale de football du Sénégal qui a battu le Soudan (3-0), samedi soir au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, en match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2019.« Le Sénégal étrille le Soudan et se positionne », informe Le Soleil. Selon le quotidien national, « avec cette victoire, les Lions font un pas vers la qualification ».

En tout cas, pour EnQuête, les « Lions ne font qu’une bouchée des Crocodiles du Nil », là où Sud Quotidien estime qu’ils « franchissent le Nil des Crocodiles ». C’est simplement la « ballade sur le Nil », renchérit Libération.

Pour sa part, L’Observateur souligne qu’« il y a eu trois points, trois buts à zéro et des héros sur lesquels on peut s’accrocher provisoirement, le temps de valider la qualification à la Can (2019) ».

Cette large victoire fait dire à L’AS que « les Lions assurent l’essentiel », en renouant avec la victoire comme le précise Le Témoin car les hommes d’Aliou Cissé ont mis fin « à une série de trois matchs sans succès ».

Dans les colonnes de ce journal, le sélectionneur national se dit « satisfait de la défense » mais regrette dans L’AS « le manque d’intensité » tout au long du match.

WalfQuotidien en déduit alors que c’est « une victoire au goût d’inachevé ». De son côté, Vox Populi affirme que « les Lions gagnent sans séduire ». Source A en conclut qu’il y a encore « de (s) trous noirs dans le jeu des Lions ».

Le Sénégal et le Soudan vont s’affronter une seconde fois ce mardi (17h30 GMT) pour le compte de la 4ème journée des Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

A cet effet, Le Soleil indique que « l’équipe nationale du Sénégal s’est envolée, hier matin (dimanche), vers le Soudan par un vol spécial », ajoutant que les Lions « sont arrivés vers 20 heures (heure locale) à l’aéroport international de Khartoum.

En politique, les journaux se font l’écho d’une récente déclaration d’Ousmane Sonko, leader du parti Pastef (opposition) dont la vidéo est devenue virale.

L’Observateur rapporte les propos du politicien pour qui, « ce ne serait pas un péché de fusiller (Abdou) Diouf, (Abdoulaye) Wade et Macky (Sall) ». Dans Vox Populi, l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines (radié de la fonction publique) trouve que « nos hommes politiques sont des criminels ». A en croire Libération, « Ousmane Sonko dérape ».