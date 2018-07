La presse sénégalaise passe à la loupe le rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales

Les journaux sénégalais parvenus mardi à APA parlent essentiellement du rejet de la demande d’inscription de Karim Wade sur les listes électorales.L’AS barre ainsi sa une : « Inscription sur les listes électorales, Karim Wade rejeté ». Le journal renseigne que le fils d’Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, est « disqualifié par l’article L31 du Code électoral » qui liste les personnes qui ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale.

EnQuête en déduit donc que « Karim (Wade est) sur la touche » et se demande si l’opposant « jouit encore de ses droits civils et politiques. » Pour WalfQuotidien, « la candidature de Karim (est) presque à l’eau. » Dans les colonnes dudit journal, Bernard Casimir Ciss, responsable de formation et de la communication du ministère de l’Intérieur, précise qu’« il ne s’agit pas d’un électeur radié dans la mesure où Karim Wade ne s’étant pas déplacé lors de la refonte des listes électorales comme d’autres citoyens, a été enlevé des listes. »

Vox Populi informe que le « candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) peut faire recours auprès de l’Ambassadeur du Sénégal au Koweït. » « Le PDS déchire la décision du pouvoir et la déclare la guerre à Macky Sall », relate Le Témoin. Pour restaurer « le fichier Karim écrasé », L’Observateur indique que « le PDS saisira la Cour d’Appel (afin de) rétablir son candidat dans ses droits. »

Pendant ce temps, Libération révèle que des « ordres de conduite (sont lancés) contre Karim (Wade), Bibo (Bourgi), Pouye… » Lequel journal ajoute que « le Procureur spécial près de la CREI (Cour de répression de l’enrichissement illicite) veut leurs arrestations. »

Les quotidiens sénégalais se font aussi l’écho d’une tentative d’émigration clandestine en Russie. « 7 Sénégalais (sont) entre les mains de la police russe », annonce EnQuête. Le Témoin avance un autre chiffre en affirmant qu’ « une trentaine de supporters du“ 13ème Gaïndé ” se sont fondus dans la nature russe, soulignant que ces derniers « sont arrivés à Moscou la veille du match Sénégal-Colombie (28 juin dernier). »