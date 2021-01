La presse sénégalaise se fait l’écho de la stratégie vaccinale

Les journaux sénégalais, parvenus jeudi à APA, font la part belle aux préparatifs de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus.Le Soleil informe que Macky Sall « a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination ». Selon le président de la République, cité dans le quotidien national, « les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination ».

Pour un succès total, indique L’Observateur, « le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, comptera sur l’avis des professionnels de (ce secteur). L’équipe déjà mise sur pied sera renforcée par d’autres experts dans les prochains jours ».

D’après Le Quotidien, le chef de l’Etat instruit M. Sarr « de poursuivre et de finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination ». Dans les colonnes de ce journal, Pr Daouda Ndiaye, parasitologue, se prononce sur la réticence au vaccin : « Ce n’est pas spécifique au Sénégal. Ailleurs dans le monde, les gens continuent à s’interroger. Il faudrait (donc) une communication claire et inclusive en (intégrant) tous les acteurs du système médical (mais aussi) les leaders et relais communautaires ».

Pendant ce temps, Vox Populi signale que « la situation s’aggrave » avec 31 morts en trois jours, un taux de positivité au virus de 18,12% et 250 cas positifs en 24 heures. C’est pourquoi, à en croire Tribune, « Macky Sall garde le bâton pour Dakar et Thiès (ouest) » où le couvre-feu reste en vigueur.

Libération précise que « les mesures de gestion de la catastrophe sanitaire (sont) valables pour un mois renouvelable » dans ces deux régions. Cependant, les restrictions de libertés « grippe(nt) les machines des tailleurs », soutient WalfQuotidien. En effet, « avec l’interdiction des mariages, baptêmes et évènements religieux, les populations se rendent de moins en moins chez les (couturiers) pour se faire confectionner de nouvelles tenues ».

Sur un tout autre sujet, Matar Ba, le ministre des Sports, évoque dans Sud Quotidien l’éventualité d’une candidature unique ouest-africaine pour la présidence de la Confédération africaine de football (Caf) : « Nous avons la même vision et la même lecture lucide (de la situation). Les candidats du Sénégal et de la Côte d’Ivoire se parlent. Ils devraient donc se retrouver au bout du processus pour avoir un seul candidat. Car il est nécessaire que la sous-région puisse saisir cette opportunité pour (enfin) diriger la Caf ».