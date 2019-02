La presse sénégalaise toujours en plein dans la campagne électorale

Les quotidiens parvenus ce mardi à APA parlent essentiellement du deuxième jour de la campagne pour l’élection présidentielle et, à ce propos, ils mettent l’accent sur le discours des candidats et l’ambiance ayant prévalu à l’occasion de leurs meetings.«Macky fait le plein » titre L’Observateur, en référence aux foules immenses drainées par le président sortant à Kébémer, Louga et Saint-Louis (nord).

Le même journal note aussi que Idrissa Seck, candidat de la coalition «Idy 2019», «draine des foules» à Thiénaba, Khombole, Lambaye et Bambey (ouest).

Par contre, souligne L’Observateur, le candidat Ousmane Sonko « montre ses premiers signes d’essoufflement financier » car ayant accusé « 10h de retard pour rallier Kaolack (centre), faute de bus». A en croire L’AS, Sonko a le premier fait les frais de la campagne, car quatre des ses militants ont été blessés à Saint-Louis.

Vox Populi, lui, s’intéresse au contenu de discours et titre à ce sujet : « Attaques et contre-attaques : les premières salves». Sur le même ton, L’AS affiche : « Sonko brûle le bilan de Macky ». Profitant d’un meeting à Kaolack, Sonko a «listé les promesses non tenues » du président sortant, renseigne L’AS.

Pour sa part, le quotidien Enquête s’est lancé « Sur les traces d’Issa Sall » là où Walf Quotidien met dans la bouche de Madické Niang ces propos : « Travailler pour Macky Sall, c’est trahir la communauté mouride».

Pendant ce temps, Le Soleil se fait l’écho de ces promesses de Macky Sall faites à Saint-Louis : « Le soutien aux pêcheurs sera poursuivi » et « 50 000 volontaires contre la déforestation à Louga ».

Le quotidien cite ces propos du candidat Issa Sall : « Khalifa Sall me rappelle Mandela ».

Parlant d’un autre aspect de la présidentielle Sud Quotidien informe que «Le Synpics offre 350 gilets de presse» aux journalistes appelés à couvrir la campagne électorale.

Au plan sportif, les quotidiens Record et Stade s’intéressent à la CAN U20 qui se joue au Niger et titrent : « 30 buts en 16 matchs, Faly Ndaw, le 11e artificier » et « CAN U20 : Sénégal-Ghana +finale+ de la qualif pour les Lionceaux».