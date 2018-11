La promotion du prêt-à-porter africain au cœur de la 13è édition de l’Afrik fashion show à Abidjan

La 13ème édition de l’Afrik fashion show qui se veut un rendez-vous international de la mode africaine s’est tenue dans la nuit de samedi à dimanche dans un grand hôtel de la capitale économique ivoirienne autour du thème, « la créativité africaine face à la montée du prêt-à-porter».L’édition 2018 de ce grand rendez-vous culturel a rassemblé plusieurs stylistes et créateurs du continent, des personnalités politiques et des férus de la mode. Le choix du thème sur le prêt-à-porter vise notamment à « encourager les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable, compétitive et surtout ouverte à toutes les bourses », a expliqué la promotrice, l’Ivoirienne Isabelle Anoh.

L’activité principale de cette cérémonie qui s’est voulue festive, a été la présentation des collections des plusieurs stylistes du continent. Ainsi tour à tour, des stylistes et créateurs de renom dont les ivoiriens Pathe’o et Patricia Waota, la malienne Mariétou Diakité et la sénégalaise Nabou Fall, ont présenté dans un défilé leurs différentes collections.

« L’Afrik fashion show est une invitation à promouvoir la mode africaine qui n’a rien à envier aux standards internationaux », a dit dans son discours, le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana qui parrainait l’édition 2018 de cet événement.

Selon M. Fofana, l’Afrik fashion show est un « label ivoirien dont toute l’Afrique s’identifie aujourd’hui ». C’est pourquoi, il a réitéré le soutien du gouvernement ivoirien à la promotrice Isabelle Anoh, encourageant les artisans de la mode africaine à « travailler d’arrache-pied et main dans la main».

L’Afrik fashion show est un grand rendez-vous de la mode africaine initié par l’Ivoirienne Isabelle Anoh. Au cours de cet événement, les créateurs de mode et stylistes africains présentent leurs collections devant un parterre de personnalités et des férus de la mode.