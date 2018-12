La promue AS Pikine, leader de la Ligue 1 sénégalaise

L’AS Pikine, équipe de la banlieue dakaroise, est seul leader de la Ligue 1 sénégalaise, après avoir reçu et battu largement (3-0) Niary Tally, lors de la 5e journée disputée dimanche.Cette rencontre entre deux équipes populaires du championnat sénégalais a été suivie par un nombreux qui, à travers le spectacle proposé, s’est réjoui de la confirmation de la bonne entame de saison de l’AS Pikine, une équipe revenue parmi l’élite après 3 ans passés en Ligue 2.

Avec 11 points au compteur, les banlieusards devancent désormais de deux points l’ex leader, Génération Foot (2e), qui n’a rapporté qu’un nul vierge de son déplacement à Ziguinchor (sud), face au Casa Sports.

Teungueth FC, qui complète le podium grâce à son goal-différence, a été accroché (1-1) par l’AS Douanes (4e). Les deux équipes ont chacune 8 points.

Au bas du classement, Niary Tally est à un pas de la zone de relégation, qu’occupe respectivement la Sonacos et Mbour Petite-Côte, qui a de nouveau perdu (1-0) contre la Linguère.

Par ailleurs, la Sonacos a l’occasion de sortir de la zone rouge, ce lundi, lors de la réception du champion en titre, Jaraaf. Cette rencontre mettra un terme à la 5ejournée du championnat d’élite sénégalais.

Voici les résultats enregistrés au cours du week-end :

Samedi : Stade de Mbour / Ndiambour (0-0), US Gorée / Dakar Sacré Cœur (2-2).

Dimanche : AS Pikine / Niary Tally (3-0), Casa Sports / Génération Foot (0-0), AS Douanes / Teungueth FC (1-1), Linguère / Mbour PC (1-0).

Lundi : Sonacos / Jaraaf.

Le classement : 1er AS Pikine (11 points, +5), 2e Génération Foot (9 points, +3), 3eTeungueth FC (8 points, +3), 4e AS Douanes (8 points, +1), 5e Dakar Sacré Cœur (8 points), 6e US Gorée (7e points, +1), 7e Stade de Mbour (7e points, +1), 8e Linguère (6 points), 9e Ndiambour (6 points), 10e Casa Sports (4 points, -1), 11e Jaraaf (3 points, -1), 12e Niary Tally (3 points, -4), 13e Sonacos (3 points, -4) et 14e Mbour PC (1 point, -4).