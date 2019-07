La qualification des Lions à la finale de la CAN 2019 se paie la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA saluent la qualification des Lions du pays de la Teranga à la finale de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019, la deuxième de leur histoire après celle perdue face au Cameroun lors de la Can malienne de 2002.« Héroïque ! », s’exclame à sa Une le quotidien national Le Soleil qui avant de signaler que « 17 ans après, le Sénégal (est) en finale ». Les poulains de Aliou Cissé ont, en effet, battu la Tunisie par un but à zéro en match comptant pour la demi-finale de la Can 2019 disputée hier au stade du 30 juin du Caire.

« De haut vol », titre de son côté L’Observateur notant que ça fait « 17 ans qu’on en rêve ». « 17 ans après, enfin l’heure du sacre ? » s’interroge, de son côté, Vox Populi avant de souligner qu’« Après l’euphorie, il reste la bête noire algérienne entre le Sénégal et la Coupe ».

« Après l’excitation, la frustration, le stress et le doute, la victoire d’hier a donné lieu à un maelstrom de sentiments », note le quotidien Enquête pour qui la victoire du Sénégal sur la Tunisie « est un scénario inversé ». En effet, écrivent nos confrères, « L’aigle, qui a ses aises dans les airs, s’est fait survoler puis déplumé par le Lion plus tenace ».

Walf Quotidien célèbre également à sa manière la qualification historique de la bande à Sadio Mané en republiant un éditorial de son ancien PDG, feu Sidy Lamine Niasse.

« Comme une prémonition, le regretté Pdg du Groupe Wal Fadjri, prédisait à Aliou Cissé, entraineur des Lions des jours heureux à la tête de cette sélection. Au lendemain de l’élimination du Sénégal à la Can 2017, il lui avait adressé un message d’encouragement mémorable. Entre-temps, le Sénégal a de nouveau goûté aux délices d’une deuxième participation à la Coupe du monde de football, en 2018, et vient de se qualifier pour la finale de la Can 2019 », écrit le journal.

Sous le titre « Allahou Ak Var ! », Le Quotidien revient sur les circonstances de cette qualification et note que « pour valider ce ticket, la tâche n’a pas été facile. De la pression, de la tension, des pleurs de joie, le public du stade du 30 juin a vécu toutes les émotions au niveau des deux camps ».

Cela fait dire au journal Le Témoin que les Lions « ont disposé de la Tunisie par 1-0 au terme d’un match époustouflant ».

L’absence du défenseur Kalidou Koulibaly, suspendu après un second carton jaune en deux matchs interpellent également les quotidiens sénégalais. Le pensionnaire du Napoli (D1 Italienne) constitue en effet le pion central de la défense des Lions.