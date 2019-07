La qualité de l’eau des bâtiments publics préoccupe un laboratoire en Côte d’Ivoire

La qualité de l’eau sanitaire dans les réseaux intérieurs des établissements recevant du public a été au centre d’une conférence à Abidjan récemment, à l’initiative de Enval Laboratoire.La qualité des eaux est aujourd’hui au cœur des problèmes de sécurité sanitaire, du fait même de la multitude de risques pour la santé, rapporte un communiqué transmis mardi à APA, expliquant les enjeux de cette conférence en collaboration avec le ministère ivoirien en charge de la santé, car «l’eau s’impose à nous par sa rareté et ses enjeux pour le futur de la planète ».

Selon ce laboratoire, la question de l’eau à l’intérieur des bâtiments «devenue un problème de santé publique, a beaucoup interpellé les scientifiques et les gestionnaires afin d’en cerner les contours, mettre des procédures et des règlements et sans cesse continuer de surveiller ».

La qualité des eaux à l’intérieur des bâtiments recevant du public est une question d’intérêt qui est restée longtemps peu évoquée car souvent confondue avec la qualité des eaux du réseau de distribution, souligne Enval Laboratoire, l’un des premiers Laboratoires privés d’analyses et de contrôle qualité accrédité ISO 17025.