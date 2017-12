La RDC réprime des marches anti-Kabila

Les forces de sĂ©curitĂ© de RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC) ont rĂ©primĂ© dimanche des messes dans des Ă©glises Ă coups de gaz lacrymogène, et empĂŞchĂ© des marches après l’appel des catholiques Ă manifester contre le maintien du prĂ©sident Joseph Kabila.

Coupure internet, dĂ©ploiement sĂ©curitaire, barrages policiers: les autorites congolaises ont sorti l’artillerie lourde pour Ă©touffer les « marches pacifiques » des catholiques contre le chef de l’Etat, malgrĂ© l’appel des Nations unies et des chancelleries au respect du droit Ă manifester.

Ces marches ont Ă©tĂ© organisĂ©es par les catholiques congolais, un an après la signature sous l’Ă©gide des Ă©vĂŞques d’un accord prĂ©voyant des Ă©lections fin 2017 pour organiser le dĂ©part du prĂ©sident Joseph Kabila.

– Un mort par balles –

A Kananga, au KasaĂŹ, dans le centre du pays, un homme a Ă©tĂ© tuĂ© par balles par des militaires qui ont ouvert le feu sur des chrĂ©tiens catholiques en marge d’une marche anti-Kabila dont le mandat a expirĂ© depuis dĂ©cembre 2016.

A Kinshasa, au moins une quinzaine de personnes ont été blessées, selon un décompte d’une équipe de l’AFP qui s’est rendue dans plusieurs paroisses.

Trois personnes ont été blessées par balles à la paroisse Don Bosco dans la commune de Massina, selon cette source.

Une dizaine d’autres personnes ont été blessés à la paroisse Saint-Joseph dans la commune populaire de Matonge. A la paroisse Saint-Dominique, un vicaire et une fidèle ont également été touchés, au visage et à au front.

La police a interpellĂ© douze enfants de chĹ“ur catholiques Ă la sortie d’une paroisse du centre-ville.

A Lubumbashi (sud-est), deuxième ville du pays, deux personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es par balles quand les forces de sĂ©curitĂ© ont ouvert le feu alors que les catholiques tentaient de manifester Ă la sortie d’une messe.

La police a également utilisé des gaz lacrymogènes et des jeunes ont répliqué par des jets de pierres. Quatre véhicules ont été incendiés et des pillages commis.

Dans Kinshasa quadrillĂ©e par les forces de sĂ©curitĂ©, la police a menĂ© des opĂ©rations dans plusieurs paroisses, selon des tĂ©moignages recueillis par l’AFP.

Toute l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile qui rĂ©clament le dĂ©part du prĂ©sident Kabila (46 ans) dès ce 31 dĂ©cembre 2017 s’est jointe Ă l’appel ces marches, interdite par les autoritĂ©s comme les prĂ©cĂ©dentes manifestations.

Dans un pays majoritairement catholique oĂą les habitants survivent avec moins de un dollar par jour, c’est en pleine prière au coeur des Ă©glises que les forces de sĂ©curitĂ© ont fait irruption.

« Alors que nous Ă©tions en train de prier, les militaires et les policiers sont entrĂ©s dans l’enceinte de l’Ă©glise et ont tirĂ© des gaz lacrymogènes dans l’Ă©glise » oĂą se dĂ©roulait la messe, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un chrĂ©tien de la paroisse Saint-Michel, dans la commune de Bandalungwa, dans le centre de Kinshasa.

« Des gens sont tombĂ©s, les secouristes Ă©taient en train de rĂ©animer des vielles dames, mais le prĂŞtre n’a pas arrĂŞtĂ© de dire la messe, elle s’est poursuivi avec les chrĂ©tiens qui n’ont pas fui », a affirmĂ© Chantal, une autre paroissienne.

A la cathĂ©drale Notre-Dame du Congo, Ă Lingwala, quartier populaire du nord de Kinshasa, les forces de sĂ©curitĂ© ont Ă©galement tirĂ© des gaz lacrymogènes Ă l’arrivĂ©e du leader de l’opposition FĂ©lix Tshisekedi, selon des journalistes de l’AFP.

A Kinshasa, les catholiques du « comité laïc de coordination » ont invité les fidèles à marcher, bibles, chapelets et crucifix à la main, après la messe de ce dimanche matin.

Ils demandent au prĂ©sident Kabila de dĂ©clarer qu’il ne sera plus candidat. Ils veulent aussi un « calendrier Ă©lectoral consensuel » Ă la place de l’actuel, qui prĂ©voit des Ă©lections le 23 dĂ©cembre 2018 pour le remplacer, alors que son dernier mandat a pris fin le 20 dĂ©cembre 2016.

– Journalistes menacĂ©s –

Les autoritĂ©s congolaises ont coupĂ© l’internet « pour des raisons de sĂ©curitĂ© d’État » avant cette marche,

Au cours de la nuit, l’armĂ©e et la police se sont dĂ©ployĂ©es massivement devant les paroisses de Kinshasa, la capitale aux quelque 10 millions d’habitants. L’armĂ©e et la police contrĂ´laient et fouillaient les vĂ©hicules.

De son cĂ´tĂ©, Kinshasa a affirmĂ© avoir Ă©tĂ© informĂ© d’une « distribution d’armes » destinĂ©e Ă dĂ©stabiliser le rĂ©gime.

Une Ă©quipe de l’AFP a Ă©tĂ© menacĂ©e Ă Kinshasa par un officier congolais.

« Si vous ne videz pas les lieux, j’ordonne qu’on tire sur vous » , a lancĂ© l’officier. « Presse ou pas, personne n’entrera. En plus vous ĂŞtes avec un Blanc, une race qui nous crĂ©e des problèmes. Si vous rĂ©sistez, on va tirer », a-t-il ajoutĂ©.

La correspondante de la radio française RFI a Ă©tĂ© brièvement interpellĂ©e, a constatĂ© l’AFP.