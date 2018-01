La RDC révise son code minier pour tirer profit du boom du cobalt

La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, qui regorge de matières premières, s’apprĂŞte Ă rĂ©viser son code minier jugĂ© trop favorable aux capitaux Ă©trangers, pour que son Ă©conomie profite aussi de l’envolĂ©e des cours du cobalt et du cuivre.

Le boom mondial des batteries de smartphones et de voitures électriques a provoqué une flambée des prix du cobalt à 75.000 dollars la tonne (+127% en un an). Premier producteur mondial: la République démocratique du Congo.

La RDC est aussi le premier producteur africain de cuivre, qui s’Ă©change sur le marchĂ© des mĂ©taux Ă Londres Ă plus de 7.000 dollars la tonne pour la première fois depuis trois ans et demi.

La production congolaise de cuivre a explosĂ© de 27.000 tonnes en 2002 Ă plus d’un million de tonnes en 2016, indique le prĂ©ambule du nouveau code minier. Du Katanga (sud-est) aux rĂ©gions du Kivu (est) en passant par le KasaĂŻ (centre), le sous-sol offre aussi Ă l’Ă©conomie mondiale de l’or, du diamant, du coltan…

L’ex-ZaĂŻre est souvent comparĂ© Ă un « scandale » d’abondance gĂ©ologique qui cĂ´toie un autre scandale, la pauvretĂ© d’une grande partie de ses 80 millions d’habitants.

Après bien des péripéties, le gouvernement congolais a présenté en décembre au parlement une révision du code minier datant de 2002 pour « faire des mines un véritable moteur de développement du pays », a déclaré le ministre des Mines Martin Kabwelulu, chargé du dossier depuis février 2007.

« L’ancien code de 2002 se voulait attractif pour les investisseurs parce que nous Ă©tions dans une situation de guerre », explique Ă l’AFP Henri Muhiya, du très influent Ă©piscopat congolais. Une rĂ©fĂ©rence aux conflits qui ont ravagĂ© la RDC de 1997 Ă 2003, notamment les rĂ©gions minières de l’est.

« Nous nous sommes rendus compte que les investisseurs sont effectivement venus, mais que les bĂ©nĂ©fices n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©partis de façon Ă©quilibrĂ©e entre eux et le pays. On va essayer d’Ă©quilibrer », ajoute le secrĂ©taire de la commission « ressources naturelles » de la confĂ©rence Ă©piscopale, qui a amendĂ© le texte.

– Patriotisme Ă©conomique –

Le texte, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e et en discussion au SĂ©nat, prĂ©voit « l’Ă©largissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ». Il prĂ©voit des taux allant jusqu’Ă 5% pour les « mĂ©taux stratĂ©giques » (dont probablement le cobalt) et 6% pour les pierres prĂ©cieuses. La loi fixe actuellement un taux de 1% mais qui a Ă©tĂ© relevĂ© Ă 2,5% dans certaines entreprises.

Kinshasa abat aussi la carte du patriotisme économique: relèvement de la participation de l’État dans le capital des sociétés minières et sous-traitance exclusivement réservée « aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des Congolais ».

La RDC veut enfin la mise en Ĺ“uvre effective du rapatriement de 40% des recettes des ventes de minerais Ă l’exportation.

Les multinationales ont estimé que ce nouveau code minier allait « affaiblir significativement la confiance des investisseurs », dans une lettre aux présidents des deux chambres.

Les signataires sont les filiales congolaises des gĂ©ants du secteur, China Molybdenum, le Suisse Glencore, Rangold, l’Australo-Chinois MMG.

« Nos partenaires depuis quinze ans nous ont – le mot n’est pas fort – trompĂ©s et nous ont volĂ©s. Cela doit s’arrĂŞter », avait tempĂŞtĂ© en novembre le PDG de la toute puissante sociĂ©tĂ© publique congolaise GĂ©nĂ©rale des carrières et des mines (GĂ©camines, capital 100% Ă©tatique), Albert Yuma.

– ‘Distributeur automatique de billets’ –

La RDC doit contrôler ses minerais comme « nos frères arabes avaient profité du contrôle du pétrole », avait ajouté M. Yuma, à la tête du patronat congolais et proche du président Joseph Kabila.

Dans l’esprit du nouveau code minier, la GĂ©camines annonce aussi des nouveaux partenariats avec une « rĂ©partition actionnariale plus Ă©galitaire » en augmentant la part de l’Etat, actuellement de 17%, et l' »implication rĂ©elle et croissante des cadres congolais ».

Ce nouveau code et ces nouveaux partenariats suffiront-il pour que les richesses de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo soulagent la pauvretĂ© des Congolais, qui se demandent parfois rĂ©signĂ©s : « Mais oĂą va l’argent du pays? »

En juillet, l’ONG britannique Global Witness avait qualifiĂ© le secteur minier congolais de « distributeur automatique de billets » pour le rĂ©gime de Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat constitutionnel a pris fin le 20 dĂ©cembre 2016.

DĂ©but novembre, une ONG amĂ©ricaine, le Centre Carter, a estimĂ© que 750 millions de dollars, gĂ©nĂ©rĂ©s par la production minière entre 2011 et 2014, n’avaient pu ĂŞtre retracĂ©s de « manière fiable » dans la comptabilitĂ© de la GĂ©camines.

« Une idiotie, un mensonge », avait réagi son PDG, M. Yuma.

Les enquĂŞtes des « Paradise Papers » ont rĂ©vĂ©lĂ© en novembre que le Suisse Glencore avait mis la main Ă moindre coĂ»t en 2007 sur une mine congolaise par l’intermĂ©diaire de l’homme d’affaires israĂ©lien Dan Gertler.

Ce proche du prĂ©sident Kabila est sous le coup depuis dĂ©cembre aux États-Unis d’une loi qui sanctionne « des cleptocrates et des acteurs corrompus ».