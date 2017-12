La rÃ©forme de la fiscalitÃ© amÃ©ricaine en 5 chiffres

Le Congrès amĂ©ricain devrait adopter mardi une grande rĂ©forme de la fiscalitĂ©, Ă temps pour tenir la promesse du prĂ©sident, Donald Trump, d’une grande baisse d’impĂ´ts avant NoĂ«l, qui s’appliquera dès 2018.

Voici cinq éléments clés pour comprendre la réforme, présentée comme la plus ambitieuse depuis 1986.

– 21 %

L’impĂ´t fĂ©dĂ©ral sur les sociĂ©tĂ©s baissera de 35% Ă 21%. C’est le volet de la rĂ©forme sur lequel Donald Trump parie le plus pour doper la croissance amĂ©ricaine mĂŞme si, en rĂ©alitĂ©, la plupart des entreprises ne paient pas le taux plein grâce Ă des dĂ©ductions fiscales.

– 1.456 milliards de dollars

Le coĂ»t net de la baisse d’impĂ´ts pour les finances publiques sur la pĂ©riode 2018-2027, selon une commission parlementaire. Les dĂ©ficits fĂ©dĂ©raux sont appelĂ©s Ă se creuser, et le regain prĂ©vu de croissance ne gĂ©nèrera pas suffisamment de recettes fiscales pour compenser entièrement ce manque Ă gagner fiscal, selon plusieurs analyses.

La dette publique fĂ©dĂ©rale atteindrait entre 95 et 98% du PIB en 2027, selon le Committee for a Responsible Budget, contre 91% si le statu quo Ă©tait maintenu et 77% aujourd’hui (selon un des chiffrages de la dette utilisĂ© aux Etats-Unis qui n’est pas directement comparable aux statistiques europĂ©ennes).

– 37%

Le taux maximal de l’impĂ´t sur le revenu. Le taux le plus bas restera Ă 10%, tandis que le plus Ă©levĂ© passera de 39,6% Ă 37% pour les revenus dĂ©passant 600.000 dollars annuels pour un couple mariĂ©. Aux Etats-Unis, les impĂ´ts sont retenus Ă la source pour les salariĂ©s et l’administration a annoncĂ© que la baisse d’impĂ´ts serait reflĂ©tĂ©e sur les salaires dès fĂ©vrier.

– 2.059 dollars

Le pouvoir d’achat supplĂ©mentaire pour une famille moyenne, selon le prĂ©sident de la Chambre des reprĂ©sentants et porteur de la rĂ©forme, Paul Ryan. Des analyses indĂ©pendantes estiment que tous les niveaux de revenus verront leurs impĂ´ts baisser en 2018, mais que la plupart des mĂ©nages verront ces avantages s’Ă©roder sur la prochaine dĂ©cennie, en raison de l’inflation et de l’expiration de nombreux articles.

– 2026

La baisse d’impĂ´t pour les particuliers prendra fin en 2026 car les Ă©lus n’ont pas rĂ©ussi Ă trouver une formule permettant de les rendre permanentes. Les rĂ©ductions ou suppressions d’abattements fiscaux prendront Ă©galement fin Ă la mĂŞme date… Ă moins que le Congrès ne revote d’ici lĂ .