La rÃ©forme fiscale de Trump pourrait se heurter au mur de la dette

La rĂ©forme fiscale dĂ©fendue par Donald Trump est en passe d’ĂŞtre votĂ©e par le Congrès, mais les baisses d’impĂ´ts promises aux mĂ©nages et entreprises amĂ©ricains pourraient rapidement se heurter au mur de la dette, estiment des analystes.

Elle prĂ©voit une rĂ©duction de quelque 1.500 milliards de dollars de la charge fiscale pesant sur l’Ă©conomie amĂ©ricaine qui devrait, selon ses promoteurs, augmenter la productivitĂ© et les crĂ©ations d’emplois.

Mais les prĂ©cĂ©dentes rĂ©formes fiscales aux Etats-Unis se sont souvent traduites par une forte augmentation de la dette qui ont obligĂ© dans les annĂ©es suivantes Ă des volte-faces se traduisant par des hausses d’impĂ´ts.

L’administration Trump table sur le « dynamic scoring » Ă savoir la hausse des recettes rĂ©sultant de l’accĂ©lĂ©ration de la croissance pour compenser la perte initiale de recettes fiscales.

Mais ce concept est loin de faire l’unanimitĂ© parmi les Ă©conomistes et les sondages montrent une opinion publique plutĂ´t sceptique face aux bienfaits de la rĂ©forme.

« Elle n’arrivera pas Ă s’auto-financer mais cela vaut quand mĂŞme le coup », assure Ă l’AFP Glenn Hubbard, ancien chef-Ă©conomiste de la Maison Blanche sous George W. Bush. Il fait partie d’un groupe de neuf Ă©conomistes qui se sont ralliĂ©s Ă la rĂ©forme en assurant qu’elle allait crĂ©er 0,3% de croissance supplĂ©mentaire annuellement pendant dix ans.

Mais Larry Summers, qui a dirigé le Trésor sous Bill Clinton, conteste ces calculs et qualifie même la réforme de « dangereuse », notamment pour ses effets sur le financement de la protection sociale.

De prĂ©cĂ©dentes refontes fiscales, comme celles passĂ©es en 1981 sous Ronald Reagan et 2001-2003 sous George W. Bush, tous deux des rĂ©publicains, n’ont pas eu les effets escomptĂ©s.

Plusieurs des baisses d’impĂ´ts dĂ©cidĂ©es en 1981 ont du ĂŞtre supprimĂ©es dès l’annĂ©e suivante face aux inquiĂ©tudes sur le creusement des dĂ©ficits. Mais cela n’a pas empĂŞchĂ© la dette d’augmenter de 60% entre 1981 et 1988 pour atteindre 2.600 milliards de dollars faisant passer les Etats-Unis de la situation du plus gros crĂ©diteur international Ă celle de plus gros dĂ©biteur. Elle dĂ©passe aujourd’hui 20.000 milliards de dollars soit quelque 105% du Produit intĂ©rieur brut (PIB).

– ‘Lisez mes lèvres’ –

Lors des Ă©lections prĂ©sidentielles de 1988, le candidat rĂ©publicain George H.W. Bush, le père de George W. Bush, avait assurĂ©: « lisez mes lèvres, il n’y aura pas de hausse d’impĂ´ts », une promesse qu’il n’avait pas pu tenir.

Les hausses d’impĂ´ts qu’il avait Ă©tĂ© contraint d’appliquer avaient contribuĂ© Ă sa dĂ©faite face au dĂ©mocrate Bill Clinton en 1992. « Il a sans doute perdu Ă cause de ça », estime Matthew Gardner, expert auprès de l’Institute on Taxation and Economic Policy dans des dĂ©clarations Ă l’AFP.

« La leçon ressemble beaucoup Ă celle que nous aurions dĂ» apprendre dans les annĂ©es 1980 et encore en 2001: si vous dĂ©cidez de baisses d’impĂ´ts sans plan de route sur leur pĂ©rennitĂ©, vous allez très certainement le regretter », ajoute-t-il.

Il rappelle que la rĂ©forme adoptĂ©e par George W. Bush a connu plus ou moins le mĂŞme sort. Entre 2001 et 2003, la Maison Blanche et le Congrès rĂ©publicain ont abaissĂ© le taux d’imposition marginal de 39,6% Ă 35% mais celui-ci est remontĂ© Ă son niveau initial dix ans plus tard lorsque ces rĂ©ductions ont expirĂ©.

« Dès la fin 2001, il Ă©tait assez clair que les excĂ©dents budgĂ©taires qui avaient incitĂ© George W. Bush Ă dĂ©cider de rĂ©ductions d’impĂ´ts Ă©taient très illusoires », affirme Matthew Gardner.

Il souligne que celles qui viennent d’ĂŞtre votĂ©es pourraient ĂŞtre facilement abrogĂ©es par les dĂ©mocrates si ceux-ci reprenaient le contrĂ´le du Congrès lors des Ă©lections de mi-mandat dans moins d’un an.

Alors que le ratio de la dette publique rapportĂ© au Produit intĂ©rieur brut (PIB) amĂ©ricain est au plus haut depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, les rĂ©publicains pourraient n’avoir d’autre choix que de rĂ©duire les dĂ©penses publiques. Cela couperait notamment dans les programmes sociaux et aggraverait pour les plus pauvres les effets d’une rĂ©forme fiscale qui profite dĂ©jĂ aux plus riches, prĂ©vient Jared Bernstein, ex-conseiller Ă©conomique de Joe Biden, qui Ă©tait vice-prĂ©sident du dĂ©mocrate Barack Obama.

« L’avenir des rĂ©ductions d’impĂ´ts dĂ©pendra largement du rĂ©sultat des Ă©lections Ă venir », assure-t-il Ă l’AFP.