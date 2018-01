La rencontre BÃ©diÃ©-Affi en exergue Ã  la Une des journaux ivoiriens

La rencontre entre les présidents du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique, grand allié de la coalition au pouvoir) Henri Konan Bédié et du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) Pascal Affi N’Guessan est en exergue à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.Pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire, Affi a rencontré Bédié hier, barre en Une Notre Voie. Le président du PDCI ouvre ses portes à Affi N’Guessan, reprend Soir Info, selon qui, cette rencontre entre ces deux personnalités montre que ‘’ça ne va plus » entre les grands alliés Bédié (PDCI-RDA) et Ouattara (RDR, parti présidentiel).

Selon Le Nouveau Courrier qui cite Radio France internationale (RFI) il y a ‘’une guerre de nerf » entre le PDCI et le RDR. ‘’Le FPI et le PDCI ont toujours été proches (…) Nous sommes venus manifester cette disponibilité à travailler ensemble », dévoile Affi N’Guessan en Une de L’Inter, après son audience avec M. Bédié.

‘’Bédié est une référence avec qui il faut compter aujourd’hui et demain », ajoute le président du parti de Gbagbo dans les colonnes de Le Nouveau Réveil.

‘’Nous avons besoin de Bédié pour construire la paix et la prospérité de ce pays », rapporte à son tour Le Mandat qui attribue également ces propos au président du FPI.

Les journaux ivoiriens s’intéressent également à l’agenda européen du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.                Après le sommet de Davos en Suisse, Gon Coulibaly reçu au Quai d’Orsay à Paris, souligne à ce propos Le Patriote.

Métro d’Abidjan, routes, enseignement : Gon Coulibaly et Jean-Yves Le Drian (ndlr : ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères) font le point, titre en co-Une le journal gouvernemental Fraternité Matin.

Dangote, industrialisation, Gordon Brown : comment Amadou Gon Coulibaly fait..son Davos, placarde de son côté L’Intelligent d’Abidjan.

Selon L’Expression, lors du forum économique de Davos, le PM Gon Coulibaly a invité à l’industrialisation des économies africaines.