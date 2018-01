La répression des marches anti-Kabila: une « barbarie », selon l’archevêque de Kinshasa

L’influent archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, a qualifié mardi de « barbarie » la répression par les forces de sécurité de « la marche pacifique et non violente » des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

« Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie », a déclaré le cardinal Monsengwo à la presse à propos de la répression des manifestations de dimanche qui a fait douze morts, selon les organisateurs.

Dimanche, les forces de sĂ©curitĂ© congolaises ont rĂ©primĂ© des messes dans des Ă©glises Ă coups de gaz lacrymogène et empĂŞchĂ© des marches interdites après l’appel d’un collectif catholique Ă manifester contre le pouvoir.

Cette rĂ©pression a entraĂ®nĂ© « la mort d’au moins cinq personnes » et fait « plusieurs blessĂ©s », selon l’ONU.

Ce bilan est contestĂ© par la police congolaise, selon laquelle « aucun mort » n’a Ă©tĂ© enregistrĂ© en marge de ces marches.

Les organisateurs des manifestations Ă©voquent quant Ă eux un bilan de douze morts en RDC.

« Comment ferons-nous confiance Ă des dirigeants incapables des protĂ©ger la population, de garantir la paix, la justice, l’amour du peuple ? », s’est interrogĂ© le cardinal Monsengwo qui a toujours jouĂ© un rĂ´le de premier plan dans l’histoire de la RDC depuis la dĂ©cennie 1990.

« Il est temps que la vérité l’emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo », a-t-il lancé.

Il a estimé que la répression des manifestations était une « instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes comme par exemple l’accaparement des ressources, des richesses, le maintien au pouvoir par des méthodes anti-constitutionnelles ».

« La marche pacifique et non violente » organisĂ©e par un collectif catholique avait pour but de rĂ©clamer l’application d’un accord pouvoir-opposition signĂ© le 31 dĂ©cembre 2016, « accord violĂ© volontairement », a ajoutĂ© le prĂ©lat.

Cet accord conclu sous l’Ă©gide de l’Ă©piscopat congolais prĂ©voyait l’organisation de la prĂ©sidentielle fin 2017 pour organiser le dĂ©part du prĂ©sident Kabila, au pouvoir depuis 2001 et dont le dernier mandat s’est achevĂ© en dĂ©cembre 2016.

Une série de scrutins dont la présidentielle censée élire son successeur est prévue pour le 23 décembre 2018.

Un Ă©chĂ©ancier rĂ©cusĂ© par l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile congolaises qui rĂ©clament l’application de l’accord du 31 dĂ©cembre 2016 et exigent une « transition sans Kabila ».

En RDC, le climat politique est caractĂ©risĂ© par « un regain de peur et d’énervement, d’incertitude sinon de panique », selon l’archevĂŞque de Kinshasa.

