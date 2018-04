La rÃ©pression d’une marche d’enseignants et le parrainage rÃ©sument l’actualitÃ© sÃ©nÃ©galaise

Les quotidiens sĂ©nĂ©galais reçus vendredi Ă APA mettent en exergue divers sujets, dont la rĂ©pression hier d’une marche interdite des enseignants Ă Ziguinchor (Sud).« Manifestation rĂ©primĂ©e du G6 : Le sang a coulĂ© Ă Ziguinchor », rapporte Walfadjri, soulignant que les enseignants marchent sous les lacrymogènes.

Parlant de cette marche non-autorisĂ©e Ă Ziguinchor, Sud Quotidien Ă©crit que « la police rĂ©prime, l’inter-cadre s’indigne ».

Pour Vox Populi, « la police réprime les enseignants à Ziguinchor… cinq enseignants blessés dont deux gravement ».

« Un policier blessé chez les limiers. La Cathédrale de Ziguinchor touchée par les lacrymogènes », indique Vox Populi.

« La police gaze les enseignants », renchĂ©rit L’As qui, Ă sa Une, revient sur la loi sur le parrainage des candidatures Ă la prĂ©sidentielle 2019.

Ce faisant, nos confrères renseignent que « Macky reçoit la société civile in extremis ».

Quoi qu’il en soit, L’As note que le projet de loi sur le parrainage sera examinĂ© lundi et adoptĂ© jeudi. «Macky prĂŞt Ă revoir les modalitĂ©s, mais intransigeant », note le journal.

« Modification de la Constitution et du Code électoral : Le parrainage fait monter la tension », titre Vox Populi.

Selon le journal, opposition et sociĂ©tĂ© civile font bloc pour barrer la route Ă la majoritĂ© par une mobilisation devant l’AssemblĂ©e le 19 avril.

De son cĂ´tĂ©, Sud Quotidien voit « l’opposition, sur le pied de guerre » et informe que « Macky Sall appelle Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© ».

Pour L’Observateur, le 19avril est une date de tous les dangers.

Ce journal revient sur le procès de l’imam Ndao et Cie pour terrorisme et affiche les « terribles confidences des talibĂ©s de imam Ndao », dont Saliou Ndiaye qui a relatĂ© sur ses voyages ratĂ©s en Afghanistan et en Syrie.

« Je prône la charia, mais… », dit Saliou Ndiaye dans Vox Populi.

En prélude au 138ème Appel de Seydina Limamoulaye, Le Soleil révèle que « Macky Sall satisfait une vieille doléance » et remet 45 ha de Malika au Khalife des Layènes.

Quoi qu’il en soit, L’Obs not que « Macky est interdit d’accès Ă CambĂ©rène » lors de l’Appel prĂ©vu les 16 et 17 avril 2018.