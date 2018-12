La rumeur de libération de Gbagbo à la Une des journaux ivoiriens

La rumeur de libération par la Cour pénale internationale (CPI) de l’ancien président Laurent Gbagbo fait la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national.Rumeur de libération de Gbagbo : c’était la « folie totale» à Mama son village, à Yopougon et à la résidence de Simone, barre en Une Soir Info, ajoutant que des supermarchés libèrent leurs employés. «Ce qui s’est passé à Gagnoa et à Ouragahio (dans sa région natale)», complète le journal indépendant.

Selon Le Quotidien d’Abidjan, c’était l’explosion de joie partout dans le monde pour la libération annoncée de Gbagbo. « Ils ont dansé et chanté pour rien » au moment où les juges de la CPI proposaient des conditions à Gbagbo, rectifie Le Rassemblement à côté de Le Patriote qui enfonce, Simone Gbagbo s’est « ridiculisée » et « on a dansé pour rien » après cette rumeur de libération de Laurent Gbagbo.

Pour sa part, L’Inter croit détenir des confidences sur cette libération manquée de Gbagbo et Blé, quand LG Infos plus objectif parle d’un « long suspense » avant le verdict de l’audience de la libération provisoire de Gbagbo. Ce qui fait dire à Le Temps qu’en attendant la décision des juges, les ivoiriens appellent « fiévreusement » à la libération de Gbagbo.