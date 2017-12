La Russie perd le contact avec le premier satellite angolais

La Russie a perdu mercredi le contact avec le premier satellite angolais de tĂ©lĂ©coms, Angosat-1, lancĂ© du cosmodrome de BaĂŻkonour au Kazakhstan, faisant craindre un nouveau revers un mois après la perte embarrassante d’un autre appareil.

Le constructeur de ce satellite, le gĂ©ant russe de l’aĂ©roespace RSC Energia, a indiquĂ© dans un communiquĂ© que l’appareil avait atteint l’orbite voulue et que le contact avait dans un premier temps Ă©tĂ© Ă©tabli avant que le centre de contrĂ´le ne « cesse de recevoir les donnĂ©es de tĂ©lĂ©mesure ».

Les experts russes espèrent nĂ©anmoins encore pouvoir rĂ©tablir le contact, selon Energia, qui souligne qu’une telle situation n’est pas rare.

Une source au sein de l’agence spatiale angolaise a de son cĂ´tĂ© affirmĂ© Ă l’AFP qu’il Ă©tait encore « prĂ©maturé » de considĂ©rer le satellite, dont le coĂ»t est estimĂ© Ă 280 millions de dollars, comme perdu.

« Il y a eu effectivement une coupure après le lancement, mais nous attendons des informations prĂ©cises dans les prochaines 24 heures », a prĂ©cisĂ© Da Costa N’Gangau, un responsable d’Infrast, sociĂ©tĂ© chargĂ©e du volet commercial d’Angosat-1.

Ce satellite avait Ă©tĂ© lancĂ© avec succès mardi Ă 19H00 GMT de BaĂŻkonour, portĂ© par une fusĂ©e ukrainienne, un fait rare en raison des mauvaises relations entre la Russie et l’Ukraine, et mis en orbite peu après.

« Le problème est que ce satellite reposait dans un entrepĂ´t depuis plus de trois ans dans l’attente de son lancement, qui a Ă©tĂ© sans cesse repoussé », ce qui a pĂ» entraĂ®ner sa dĂ©gradation, explique Ă l’AFP l’expert Vitali Egorov.

L’Angola et la Russie avaient convenu en 2009 de lancer Angosat-1, dont la mission, d’une durĂ©e de 15 ans, a pour but d’amĂ©liorer les communications par satellite, l’accès Ă l’internet et des services de radio-tĂ©lĂ©vision en Afrique.

Quelque 50 ingĂ©nieurs angolais ont Ă©tĂ© formĂ©s, notamment au BrĂ©sil, en Chine et au Japon. La Russie doit superviser son fonctionnement Ă partir d’un centre de contrĂ´le construit près de Luanda.

– RĂ©putation en jeu –

La perte du contact avec ce satellite angolais fait craindre un nouvel Ă©chec pour le secteur spatial russe, un mois après la perte d’un satellite mĂ©tĂ©orologique lancĂ© depuis le nouveau cosmodrome russe de Vostotchny dans l’ExtrĂŞme-Orient.

Cette base, dont le chantier a Ă©tĂ© Ă©maillĂ© de multiples affaires de corruption, est censĂ©e symboliser la renaissance de l’industrie spatiale russe, source d’une immense fiertĂ© Ă l’Ă©poque soviĂ©tique avant de souffrir du manque de financement après la chute de l’URSS.

L’agence spatiale russe, Roskosmos, a expliquĂ© en dĂ©cembre la perte du satellite mĂ©tĂ©orologique par une « erreur dans un algorithme » informatique, excluant un problème dans les infrastructures du nouveau cosmodrome.

Le vice-Premier ministre russe chargĂ© de l’Espace, Dmitri Rogozine, a nĂ©anmoins vivement critiquĂ© Roskosmos, l’accusant de chercher Ă couvrir les responsables.

Le secteur a dĂ©jĂ connu plusieurs revers retentissants en 2015 et 2016, tels que la perte d’un vaisseau cargo Progress devant ravitailler la Station spatiale internationale, la dĂ©faillance d’un lanceur Proton ou encore la dĂ©couverte de dĂ©fauts sur la plupart des moteurs produits pour les fusĂ©es devant placer en orbite des satellites.

Ces Ă©checs sont d’autant plus dommageables pour la rĂ©putation d’une Russie qui « vise les marchĂ©s Ă©mergents, en proposant un accès bon marchĂ© Ă l’espace », indique M. Egorov.

En octobre, Roskosmos avait Ă©galement reconnu qu’une capsule ramenant des astronautes de l’ISS vers la Terre en avril avait Ă©tĂ© victime d’une dĂ©pressurisation peu après sa rentrĂ©e dans l’atmosphère, sans danger pour l’Ă©quipage.

Les ambitions spatiales russes ne semblent toutefois guère perturbĂ©es par les dĂ©convenues du secteur, Roskosmos ayant annoncĂ© en septembre s’ĂŞtre joint au projet amĂ©ricain de crĂ©ation d’une station orbitale autour de la Lune, alors que Moscou prĂ©voit d’ores et dĂ©jĂ d’y construire une base scientifique et d’effectuer ses premiers vols lunaires d’ici 2031.