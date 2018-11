La S/Léone corse les critères d’obtention du permis de conduire

Dans le cadre des efforts visant à rendre ses routes plus sûres, les autorités sierra-léonaises ont annoncé la mise en place de mesures plus drastiques pour l’obtention d’un permis de conduire, a appris APA lundi de sources officielles.Ibrahim Sannoh, directeur exécutif adjoint de l’Autorité de la sécurité routière de la Sierra Leone (SLRSA) a déclaré lundi que ces nouvelles mesures comprennent la prolongation de la période d’obtention et que la formation pour la maitrise du Code de la route va être réformée.

Il sera également mis un terme au laxisme noté dans la délivrance des certificats médicaux et autres papiers requis pour l’obtention du permis de conduire.

En outre, le processus pour ouvrir une auto-école sera aussi prolongé et les candidatures passées au peigne fin, a expliqué M. Sannoh.

«Nous avons vu de nombreux cas où nos frères ont leur permis et conduisent sans maitriser les panneaux de signalisation », a-t-il déclaré.

Les nouvelles mesures interviennent au moment où l’on célèbre la Semaine internationale de la sécurité routière à partir du 12 novembre. La Sierra Leone fait partie des pays les plus touchés par les accidents routiers.