La saison de football débute le 1er septembre au Cameroun (Ligue)

La Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) a annoncé, par voie de communiqué, le lancement du championnat d’élite 2019-2010 pour le 1er septembre.Ladite compétition se déroulera, comme la saison précédente, avec 18 clubs en Ligue 1, et 15 en Ligue inférieure réparties, comme la dernière fois, chacune en deux poules de 9 équipes, pour la première, et 7 et 8, pour la deuxième.

La phase de groupes sera également, à l’instar du championnat clôturé récemment, par l’organisation de play-offs au sommet comme au bas des classements en vue de déterminer le champion national et pour la montée de la Ligue 2 en Ligue 1.