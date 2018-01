La secrète famille Mercer, faiseuse de pluie et de beau temps des républicains

C’est un milliardaire reclus ayant fait fortune grâce Ă des algorithmes compliquĂ©s pariant sur ce que d’autres ne voyaient pas. En misant sur Donald Trump, Robert « Bob » Mercer est devenu maĂ®tre du pouvoir chez les rĂ©publicains.

La famille Mercer n’est pas aussi cĂ©lèbre que les frères Charles et David Koch ou que le magnat des casinos Sheldon Adelson lorsqu’il s’agit de soutenir les causes chères Ă la droite amĂ©ricaine. Et elle compte bien que ça continue.

Le patriarche de 71 ans, informaticien chez IBM avant de rejoindre le gestionnaire de fonds spĂ©culatifs Renaissance Technologies, a toujours fui les projecteurs. D’après de nombreux tĂ©moignages, il est mal Ă l’aise en sociĂ©tĂ© et intensĂ©ment rĂ©servĂ©.

Dans son livre polĂ©mique « Fire and Fury » publiĂ© dĂ©but janvier, Michael Wolff le dĂ©crit comme une personne « presque non verbale, qui vous observe avec un regard inexpressif et qui, soit ne parle pas, soit ne donne qu’une rĂ©ponse succincte ».

Robert Mercer a soudainement annoncĂ© en novembre qu’il quittait son poste de co-prĂ©sident exĂ©cutif de Renaissance Technologies Ă cause de l’attention non sollicitĂ©e des mĂ©dias sur ses activitĂ©s politiques.

– Libertarien –

Sa lettre de dĂ©mission lui a donnĂ© l’occasion de livrer des commentaires publics, les plus Ă©tendus Ă ce jour, sur les principes au coeur de sa philosophie libertarienne.

« Je pense que les individus sont plus heureux et plus comblĂ©s lorsqu’ils se forgent leurs propres opinions, qu’ils assument la responsabilitĂ© de leurs actions et qu’ils dĂ©pensent le fruit de leur travail comme ils l’entendent », a-t-il Ă©crit.

« C’est la raison pour laquelle je soutiens les conservateurs, qui sont favorables Ă un gouvernement plus restreint et moins puissant », a-t-il poursuivi.

Dans son ouvrage sur la Maison Blanche du prĂ©sident Donald Trump, M. Wolff expose ce qu’il prĂ©sente comme la doctrine familiale des Mercer: ils essaient de bâtir « un mouvement politique radical de marchĂ© libre aux Etats-Unis, avec un gouvernement minimal, l’Ă©ducation Ă domicile, anti-progressiste, un système monĂ©taire basĂ© sur l’or, pro-peine de mort, anti-musulmans, pro-chrĂ©tien, monĂ©tariste et anti-droits civiques ».

Avec le chef de famille restant en coulisses, il appartient Ă Rebekah, 44 ans et seconde de ses trois filles, d’aiguiller leur fortune vers les intĂ©rĂŞts conservateurs et d’entretenir la ligne directe avec la Maison Blanche.

Les frères Koch et autres mĂ©ga-donateurs rĂ©publicains ont fait profil bas pendant la campagne prĂ©sidentielle de 2016 du fait de leur dĂ©goĂ»t pour le magnat de l’immobilier, mais les Mercer ont consacrĂ© des ressources Ă©normes Ă sa candidature après avoir soutenu le sĂ©nateur texan Ted Cruz aux primaires.

Ils ont dĂ©versĂ© des millions de dollars dans la campagne Trump et persuadĂ© son Ă©quipe, alors en dĂ©liquescence, d’engager mi-aoĂ»t 2016 deux personnalitĂ©s qui ont jouĂ© un rĂ´le majeur dans sa victoire surprise moins de trois mois plus tard face Ă la dĂ©mocrate Hillary Clinton: Steve Bannon, idĂ©ologue anti-establishment, et Kellyanne Conway, sondeuse et consultante rĂ©publicaine.

– Explosion –

Robert Mercer, qui entretiendrait une haine irrĂ©ductible pour les Clinton, Ă©tait de longue date un mĂ©cène de M. Bannon, qui a dirigĂ© l’ultra-conservateur site d’informations Breitbart News avant de devenir directeur gĂ©nĂ©ral de la campagne Trump puis conseiller stratĂ©gique Ă la Maison Blanche jusqu’en aoĂ»t 2017.

Mais le prĂ©sident amĂ©ricain a rĂ©pudiĂ© M. Bannon la semaine dernière après la publication du livre de M. Wolff, qui reprenait des dĂ©clarations explosives de l’ex-conseiller.

Le coup de grâce des ambitions politiques qu’il pouvait Ă©ventuellement encore nourrir est intervenu quelques jours plus tard: la famille Mercer l’a abandonnĂ©.

« Je soutiens le président Trump et le programme sur lequel il a été élu », a expliqué Rebekah Mercer, dans une rare déclaration publique.

« Ma famille et moi n’avons pas eu de communication avec Steve Bannon depuis de nombreux mois et nous n’avons pas fourni de soutien financier Ă son agenda politique, pas plus que nous ne soutenons ses actions et dĂ©clarations rĂ©centes », a-t-elle ajoutĂ©.

C’est l’injection par la famille Mercer de 10 millions de dollars dans Breitbart News qui lui avait permis de devenir un puissant porte-voix conservateur.

Selon les estimations, les Mercer ont déboursé plus de 100 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour la cause conservatrice, y compris le financement du Government Accountability Institute (GAI). Cet organisme co-fondé par M. Bannon, dont Rebekah Mercer préside le conseil, entend éradiquer le « népotisme et la corruption ».

Ils ont Ă©galement investi dans Cambridge Analytica, une sociĂ©tĂ© d’analyse de donnĂ©es politiques rĂ©putĂ©e avoir aidĂ© M. Trump Ă gagner en 2016.

Si Steve Bannon a Ă©tĂ© pendant des annĂ©es l’ambassadeur des Mercer pour leurs activitĂ©s politiques, son ostracisation semble n’avoir affectĂ© en rien leur influence.

D’après le Daily Beast, avant de renier Bannon, Rebekah Mercer a eu une conversation tĂ©lĂ©phonique. Avec la Maison Blanche, lors de laquelle elle a parlĂ© Ă Donald Trump.