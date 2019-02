La Sénégalaise Khady Ndiaye, nouvelle Dg de Kosmos Energy-Côte d’Ivoire

Kosmos Energy a annoncé, jeudi par voie de communiqué, la nomination de la Sénégalaise Khady D. Ndiaye en tant que Vice-Président, Directeur Général pour la Côte d’Ivoire.« Mme Ndiaye rejoint Kosmos Energy après 20 années passées à Citi, où elle cumulait encore récemment le poste de Présidente Directrice Générale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et celui de Directrice Générale de Citibank Cote d’Ivoire SA », informe la société d’exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes en cycle complet.

Elle ajoute qu’au cours de sa longue expérience à Citi, Mme Ndiaye a occupé divers postes de direction et a travaillé sur de nombreuses transactions de référence pour le compte d’entreprises et d’Etats lui faisant acquérir une expertise des dynamiques des marchés et produits bancaires.

« Mme Ndiaye est diplômée de la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown (Washington D.C.) et est titulaire d’un executive MBA de HEC Paris. Dans ses nouvelles fonctions, elle dirigera les activités de Kosmos Energy en Côte d’Ivoire, pays où, la société a acquis en fin 2017, une participation dans cinq blocs offshore contigus couvrant environ 17 000 kilomètres carrés », conclut le communiqué.