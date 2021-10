La Sierra Leone stoppe la progression de la Covid-19

Le ralentissement de la pandémie est noté en septembre 2021 dans plusieurs régions de ce pays d’Afrique occidentale.Le pourcentage d’infections à la Covid-19 enregistrées mensuellement en Sierra Leone est passé de 1,3% en août à 0,4% en septembre, avec zéro décès en un mois. Ce qui a incité les autorités à alléger plusieurs mesures de restrictions mises en place pour prévenir et combattre le nouveau coronavirus, notamment le couvre-feu et la distanciation physique dans les lieux de culte et les transports publics.

Par ailleurs, l’Afrique a suivi la même tendance mondiale de baisse du nombre d’infections et de décès dus à la Covid-19.

Les infections mensuelles mondiales sont passées de 8,5% en août à 6,9% en septembre. De même, le nombre de décès est passé de 6,2% en août à 5,5% en septembre.

Au 30 septembre 2021, la maladie a infecté plus de 234 millions de personnes et fait près de cinq millions de victimes dans le monde. Le mois d’avril 2021 (9,6%) a enregistré la plus sévère vague de Covid-19, suivi de décembre 2020 (8,6%) et d’août 2021 (8,5%).