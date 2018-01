La situation des droits de l’homme reste préoccupante au Cameroun (rapport)

La situation des droits civils et politiques est restĂ©e fortement marquĂ©e, en 2016 au Cameroun, par la rĂ©currence des atteintes au droit Ă un procès Ă©quitable, aux libertĂ©s publiques et au droit Ă la sĂ©curitĂ©, selon le dernier rapport de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertĂ©s (CNDHL).Ayant reçu 651 cas d’allĂ©gations de violation des droits civils et politiques pendant la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e, l’organisme public a relevĂ© la persistance de la pratique de la vindicte populaire, du recours Ă la torture, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants.

La sĂ©curitĂ© des populations a Ă©galement continuĂ© d’ĂŞtre mise Ă mal au cours de l’annĂ©e sous revue, Ă travers par la constance des phĂ©nomènes d’enlèvements, de prises d’otages et des «coupeurs de routes» dans les rĂ©gions septentrionales du pays, plusieurs cas de rapt et de demande de rançon ayant Ă©tĂ© relevĂ©s et certains ayant entrainĂ© des pertes en vies humaines.

En dehors de la recrudescence des cas d’insĂ©curitĂ© routière et ferroviaire, du bilan mitigĂ© des travaux d’amĂ©lioration des infrastructures liĂ©es Ă ces deux secteurs, la CNDHL regrette une rĂ©currence des incendies des maisons, des marchĂ©s et des Ă©difices publics.

 La Commission a Ă©galement enregistrĂ©, au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, 156 cas d’allĂ©gations de violation du droit Ă un procès Ă©quitable dans lesquels les justiciables faisaient Ă©tat de divers problèmes compromettant la mise en Ĺ“uvre de leur droit.Â

DĂ©nonçant des arrestations arbitraires, des garde-Ă -vue et la dĂ©tentions abusives, des dĂ©lais de procĂ©dure excessivement longs, elle attire une fois de plus l’attention sur la multiplication des plaintes devant les instances rĂ©gionales et internationales contre l’Etat du Cameroun, recommandant l’opĂ©rationnalisation rapide de la Commission d’indemnisation en cas de dĂ©tention provisoire ou de garde Ă vue abusive, et dĂ©plorant par ailleurs l’inexĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires passĂ©es en force de chose jugĂ©e et revĂŞtues de la formule exĂ©cutoire.

En matière de libertĂ©s publiques, il est fait Ă©tat d’un faible engouement pour l’inscription des personnes en âge de voter sur les listes Ă©lectorales, qui contraste avec la prolifĂ©ration des partis politiques.

Dans ce volumineux document que APA a pu consulter, la CNDHL souligne, sur un autre chapitre, «l’inertie de l’administration compĂ©tente» dans l’encadrement des associations religieuses, des associations en charge du recouvrement et de la distribution des droits d’auteurs, des activitĂ©s de gardiennage, etc., «contraste avec le zèle des autoritĂ©s administratives Ă obstruer le libre exercice des libertĂ©s de manifestation et de rĂ©unions publiques».

Relevant en outre «la persistance de l’interdiction des rĂ©unions publiques, au motif prĂ©tendu de trouble ou de menace de trouble Ă l’ordre public», elle signale des cas d’interdiction des manifestations publiques, assortie de rĂ©pression brutale des manifestants.

S’agissant des libertĂ©s d’expression, de presse et de communication, la Commission se fĂ©licite de la poursuite de l’assainissement du secteur de la communication, qui s’est notamment traduit par le dĂ©mantèlement d’un rĂ©seau de distribution et de vente illicite des journaux, la mise en demeure de 12 radios par l’Agence de rĂ©gulation des tĂ©lĂ©communications (ART), suite au constat de l’exploitation irrĂ©gulière des frĂ©quences radioĂ©lectriques ainsi que la sanction d’un certain nombre de mĂ©dias par le Conseil national de la communication (CNC).