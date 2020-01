La société civile prépare des élections sans violence et sans armes en Côte d’Ivoire

L’ONG COGINTA a ouvert mardi à Abidjan un atelier de 72 heures au cours duquel des organisations de la société civile devraient concevoir des messages et des imagespour des élections sans violence et sans armes en Côte d’Ivoire en cette année électorale dans le pays, a constaté APA sur place.«Au cours de cet atelier nous souhaitons que les participants puissent participer d’abord à la production des messages visant à sensibiliser la population sur un certain nombre de thématiques, à savoir une élection sans violence et sans arme. C’est ça l’objectif recherché», a dit à APA Harkité Hippolyte Sib, le directeur-pays de cette organisation apolitique.

De son avis, dans le contexte politique actuel en Côte d’Ivoire, «il est important de désamorcer tout ce qui est activités relatives aux comportements un peu déviants pour que les ivoiriens se sentent en toute sérénité pour cette année 2020 avant les élections ».

Par ailleurs, a insisté M. Harkité, cette activité entend œuvrer à la sensibilisation auprès des populations en vue de prévenir « tout esprit de vengeance ou de violence ».

La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) et le Réseau Ouest Africain d’action sur les armes légères (WAANSAA/RASALAO), participent à cet atelier.

Dénommé « Atelier de conception et de validation des messages et des images pour la campagne de sensibilisation sur le thème des élections sans violence et sans armes», cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet «appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d’armes légères et de petit calibre et de prévention de la violence armée ».

D’une durée de 18 mois allant de novembre 2019 à avril 2021, ce projet est financé par l’Union européenne.

COGINTA est une ONG apolitique basée à Genève en Suisse et qui est spécialisée dans la gouvernance du secteur de la sécurité, la réforme policière, la lutte contre la criminalité et la sécurité communautaire.