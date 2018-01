La société Hysacam renoue avec l’enlèvement des ordures à Yaoundé

L’entreprise Hygiène et salubritĂ© du Cameroun (Hysacam) a repris le ramassage des ordures depuis deux jours dans la capitale camerounaise, YaoundĂ©, après un arrĂŞt de travail de près d’un mois consĂ©cutif au non-paiement de ses factures par le gouvernement, a constatĂ© APA sur place.Alors que la ville, de toutes parts, ployait dĂ©jĂ sous les immondices, l’État, sur hautes instructions du prĂ©sident de la RĂ©publique, a dĂ©bloquĂ© en procĂ©dure d’urgence quelque 6 des 13 milliards FCFA des arriĂ©rĂ©s querellĂ©s.

Comme pour confirmer ce retour Ă la normale, le ministre de l’Habitat et du DĂ©veloppement urbain, Jean-Claude Mbwentchou, a effectuĂ© une descente sur le terrain jeudi afin de s’assurer de la reprise effective des activitĂ©s par la filiale du groupe français GranJouan.

En fin septembre dernier, rappelle-t-on, le gouvernement avait lancé un appel à la concurrence pour la collecte des ordures dans les centres urbains du pays, au moment où Hysacam ne cachait plus ses difficultés à assurer ses charges de fonctionnement du fait de factures impayées par les collectivités territoriales décentralisées.

En mi-octobre 2017, elle a signĂ© une convention, d’un montant de 24,5 milliards FCFA, avec un pool de banques commerciales locales avec la caution solidaire de Proparco, une filiale de l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD), une enveloppe allouĂ©e Ă l’acquisition de 211 camions et de 17 engins d’assainissement.

Cette entreprise, qui a fait ses premiers pas au Cameroun en 1969, couvre aujourd’hui 17 communes et communautĂ©s urbaines Ă travers le Cameroun pour un total de 15 millions de personnes bĂ©nĂ©ficiant au quotidien de ses services.

Avec 5000 tonnes de dĂ©chets collectĂ©es par jour et autant d’employĂ©s, le prestataire dispose par ailleurs de 14 agences au Cameroun, mais aussi de 2 centrales de captage et de traitement du biogaz dans les mĂ©tropoles Ă©conomique et politique, Douala et YaoundĂ© respectivement.