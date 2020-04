La Somalie devient le 182ème membre de la MIGA

La Somalie est, après avoir régularisé ses relations financières avec la Banque mondiale, le 182ème pays à adhérer à l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), une structure membre du groupe de la Banque mondiale.Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’adhésion de la Somalie lui offre de nouvelles opportunités pour attirer des investissements étrangers directs (IDE) et stimuler la croissance économique dans les années à venir.

« Je salue le gouvernement fédéral de la Somalie pour avoir rempli avec succès ses conditions d’adhésion à la MIGA », a déclaré le vice-président exécutif de la MIGA, Hiroshi Matano.

« Face à l’épidémie de coronavirus et à l’incertitude quant à la capacité de réaction de l’Afrique subsaharienne, l’adhésion de la Somalie à la MIGA marque une étape importante vers la réalisation des objectifs à long terme du pays, en matière de croissance économique et de prospérité », a-t-il ajouté dans un communiqué publié mardi à Nairobi.

La MIGA a noté que la Somalie avait un secteur privé dynamique et résilient, avec un fort potentiel d’investissement et de croissance, cependant, elle a également noté que ses défis actuels tournaient autour de la nécessité d’améliorer la réglementation des affaires, d’améliorer la facilitation et la transparence du commerce et de gérer les risques de sécurité.

« Le secteur privé dynamique de la Somalie est essentiel à notre développement national, à notre prospérité économique et à notre progrès social. L’adhésion à la MIGA assurera un soutien à notre secteur privé ainsi qu’aux investisseurs étrangers pour qu’ils se développent, investissent et créent des opportunités pour permettre le développement durable, à un moment crucial pour l’économie mondiale », a déclaré Abdirahman Duale Beileh, le ministre somalien des Finances.

La MIGA a déjà entamé des discussions avec des fonds intéressés à investir en Somalie, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie et du financement des petites et moyennes entreprises. A moyen terme, elle explore des opportunités dans les technologies de l’information et de la communication et de l’énergie. La MIGA examinera également les opportunités avec la diaspora somalienne pour identifier les opportunités d’investissements étrangers à fort impact qui devront stimuler le développement économique et la croissance en Somalie.