La Somalie et les EEAU lÃ¨vent tout quiproquo sur les fonds Ã©miratis saisis Ã  l’aÃ©roport de Mogadiscio

La Somalie et l’Etat des Emirats Arabes unis (EEAU) ont dĂ©passĂ© leur malentendu au sujet des fonds Ă©miratis saisis Ă l’aĂ©roport de Mogadiscio après que les autoritĂ©s Ă©miraties aient expliquĂ© au gouvernement fĂ©dĂ©ral somalien l’objectif de ces sommes d’argent et de leur utilisation.« Après de longues dĂ©libĂ©rations entre les deux gouvernements (somalien et Ă©mirati) sur l’incident rĂ©cent impliquant des fonds saisis Ă l’aĂ©roport international d’Aden Adde le 8 aoĂ»t 2018, les EEAU ont expliquĂ© le but et l’utilisation de ces fonds », informe un communiquĂ© de presse publiĂ© ce lundi par le gouvernement fĂ©dĂ©ral somalien et dont copie est parvenue Ă APA.

Selon la mĂŞme source, le gouvernement somalien travaillera avec les Émirats arabes unis sur « l’utilisation de ces fonds », ajoutant que la Somalie cherche Ă clarifier les faits entourant les dĂ©veloppements rĂ©cents afin de « lever tout malentendu et quiproquo entre les deux gouvernements » concernant cette affaire.

Dimanche dernier, un avion civil Ă©mirati avec Ă bord 47 militaires, a Ă©tĂ© retenu Ă l’aĂ©roport de Mogadiscio pendant plusieurs heures. Près de 10 millions de dollars ont Ă©tĂ© confisquĂ©s. Abou Dhabi annonce que cet argent est destinĂ© Ă l’armĂ©e somalienne, mais Mogadiscio parlait « d’argent de dĂ©stabilisation » avant son communiquĂ© de lundi.

Après avoir saluĂ© les fortes relations liant Mogadiscio et Abou Dhabi notamment dans les domaines Ă©conomiques, politiques et culturels, le gouvernement fĂ©dĂ©ral somalien s’est dit engagĂ© Ă renforcer ses relations bilatĂ©rales avec l’es Emirats Arabes Unis, un partenaire qu’il a qualifiĂ© de « traditionnel et d’apprĂ©ciable ».

« La Somalie rĂ©alise de grands progrès dans la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes politiques et Ă©conomiques cruciales en vue de reconstruire ses institutions gouvernementales et son système financier afin d’assurer la sĂ©curitĂ© et les services et de consacrer la primautĂ© du droit au peuple somalien. La Somalie espère que les EAU puissent ĂŞtre un partenaire contribuant Ă ces efforts visant la lutte contre le terrorisme »n, lit-on dans le texte du communiquĂ©.

Et d’ajouter que « la sĂ©curitĂ©, la prospĂ©ritĂ©, la souverainetĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale de la Somalie sont des fondements intangibles, et ce pour le bien-ĂŞtre du pays et pour l’instauration de la sĂ©curitĂ© de toute la rĂ©gion ».

La Somalie se félicite donc de la coopération en matière de sécurité pour combattre le terrorisme et reconstruire ses capacités sécuritaires, saluant par la même occasion le flux des investissements étrangers directs dans le pays, ce qui est de nature à réaliser la prospérité et la croissance économique, deux vecteurs incontournables pour unir la nation.

Ă€ cette fin, le Gouvernement fĂ©dĂ©ral de la Somalie se fĂ©licite du soutien de la communautĂ© internationale Ă la sĂ©curitĂ© du pays. L’instauration de la sĂ©curitĂ© et la promotion de l’Ă©conomie somalienne, sont les fondements d’une « sĂ©curitĂ© rĂ©gionale plus large », conclut la mĂŞme source.