La start-up camerounaise Adinkra, Grand Prix international du Poesam 2023

Cette jeune pousse spécialisée dans l’édition numérique du livre africain pour enfants, avec des personnages qui véhiculent les cultures du continent et racontent son histoire.

La start-up camerounaise Adinkra Jeunesse remporte le Grand prix international de la 13e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam). Les lauréats ont été dévoilés lors du Mobile World Congress Africa organisé à Kigali, au Rwanda, du 17 au 19 octobre 2023. Elle obtient un financement de 25 000 €.

Toujours pour le Grand Prix international, la seconde place décrochée par Egrobots (Egypte) récompense ses solutions numériques (robots + analyses générées par une intelligence artificielle) mises à la disposition des agriculteurs afin d’optimiser leur activité. La start-up obtient un financement de 15 000 €.

Enfin, à la troisième place se hisse Smart WTI, une start-up jordanienne qui propose des solutions avancées de gestion d’eau utilisant la technologie IoT/AI. Elle ambitionne d’aider les entreprises et les collectivités à gérer efficacement leur consommation, à réduire le gaspillage et à améliorer la qualité de l’eau.

D’après Orange, ces lauréats se sont distingués parmi 1 300 candidats issus de 17 pays. Les projets primés lors de cette 13e édition du Poesam international sont en majorité issus des domaines de l’éducation, de la santé, de l’e-commerce, de l’agriculture et de l’environnement.

Mis sur pied depuis 2011, le Poesam récompense les projets innovants de start-ups, recourant aux technologies de l’information et de la communication et ayant un impact sociétal positif en Afrique et au Moyen-Orient. Les projets concernent en majorité les domaines de l’éducation, de la santé, du e-commerce, de l’agriculture et de l’environnement.