La stratégie américaine en question après les ouvertures intercoréennes

La reprise des contacts intercorĂ©ens menace d’affaiblir la stratĂ©gie d’isolement du rĂ©gime de Pyongyang menĂ©e par l’administration du prĂ©sident Donald Trump qui s’est engagĂ©e dans une nouvelle escalade verbale avec Kim Jong-Un.

Le prĂ©sident amĂ©ricain n’est guère enclin aux propos conciliants lorsqu’il s’agit de se confronter Ă celui qu’il surnomme « Little Rocket Man » (« le petit homme-fusĂ©e »), en rĂ©fĂ©rence Ă l’accĂ©lĂ©ration des tests de missiles balistiques nord-corĂ©ens ces derniers mois.

Il l’a encore montrĂ© mardi avec un tweet moqueur Ă l’encontre du leader nord-corĂ©en.

« Kim Jong-Un vient d’affirmer que le +bouton nuclĂ©aire est sur son bureau en permanence+ (…) informez-le que moi aussi j’ai un bouton nuclĂ©aire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne! »

Mais dans son discours de Nouvel an, Kim Jong-Un a aussi lancé un processus de reprise des contacts avec la Corée du Sud, qui semble avoir surpris Washington où il est vu avec une grande méfiance.

– TĂ©lĂ©phone rouge –

Donald Trump a d’abord rĂ©agi avec modĂ©ration. « Peut-ĂŞtre que c’est une bonne nouvelle, peut-ĂŞtre pas. Nous verrons! », a-t-il Ă©crit. Puis son ambassadrice Ă l’ONU Nikki Haley a rejetĂ© la perspective de discussions intercorĂ©ennes, tant que celles-ci ne portent pas sur la dĂ©nuclĂ©arisation de la pĂ©ninsule nord-corĂ©enne. « Un rafistolage », a-t-elle affirmĂ©.

L’offre de Kim Jong-Un a abouti dès mercredi Ă la rĂ©ouverture du tĂ©lĂ©phone rouge transfrontalier entre les deux CorĂ©es, qui n’avait plus servi depuis 2016.

Pour Ian Bremmer, prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© d’expertise Eurasia Group, Kim Jong-Un se sent dĂ©sormais en position d’entreprendre un tel processus après avoir affirmĂ© que ses missiles intercontinentaux Ă©taient en mesure d’atteindre le territoire amĂ©ricain.

« Cela leur permet (aux Nord-CorĂ©ens) de parler d’une ouverture vers les Sud-CorĂ©ens, les Chinois… Il est toujours prĂ©fĂ©rable de nĂ©gocier en position de force », a-t-il estimĂ©.

Donald Trump a menĂ© depuis son arrivĂ©e au pouvoir il y a un an une campagne de « pression maximale » contre Pyongyang, faite de sanctions bilatĂ©rales et internationales assorties d’une menace militaire rĂ©gulièrement rĂ©itĂ©rĂ©e.

Le but affiché est de parvenir à un isolement diplomatique et économique du régime de Pyongyang pour le conduire à des concessions sur ses programmes nucléaire et balistique.

Mais alors que le président américain promettait « le feu et la colère » à Pyongyang, la Corée du Sud élisait en mai dernier Moon Jae-In, un président résolument favorable au dialogue avec le voisin du Nord.

– PercĂ©e et confrontation –

Après les ouvertures de Kim, son gouvernement a signalĂ© qu’il Ă©tait prĂŞt Ă des discussions dès la semaine prochaine pour parler de la participation nord-corĂ©enne aux Jeux olympiques de Pyeongchang, qui se tiendront du 9 au 25 fĂ©vrier, ainsi que d’autres sujets d’intĂ©rĂŞt mutuel.

S’agit-il aussi pour le prĂ©sident Moon d’essayer de trouver un moyen de vivre plus en sĂ©curitĂ© aux cĂ´tĂ©s d’un voisin devenu puissance nuclĂ©aire et qui ne montre aucune vellĂ©itĂ© de renoncer Ă son arsenal?

Heather Nauert, la porte-parole du dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain insiste sur le fait que ce n’est pas le cas. « Il se peut que Kim Jong-Un cherche Ă enfoncer un coin entre deux nations — entre notre nation et la RĂ©publique de CorĂ©e », a-t-elle dĂ©clarĂ©.

« Je peux vous assurer que cela ne se produira pas. Nous sommes très sceptiques sur la sincĂ©ritĂ© de Kim Jong-Un dans sa volontĂ© de s’asseoir et d’avoir des discussions. »

Mais la politique de Donald Trump est vue Ă SĂ©oul comme celle de « l’AmĂ©rique d’abord » (America First), certainement pas « la CorĂ©e du Sud d’abord ».

Ian Bremmer, qui a parlĂ© rĂ©cemment avec des responsables sud-corĂ©ens, estime qu’il y a une chance rĂ©elle que SĂ©oul puisse accepter un gel de ses manoeuvres militaires avec les AmĂ©ricains pour permettre des discussions avec Kim Jong-Un.

Cela constituerait une victoire pour la Chine et une déconvenue pour Washington, qui refuse toute équivalence entre sa présence militaire régionale et le programme nucléaire de Pyongyang.

Les spĂ©cialistes, comme Ian Bremmer, sont de leur cĂ´tĂ© très prudents. « Ce que nous voyons, ce sont des Ă©volutions qui vont dans le sens d’une percĂ©e, d’autres qui vont dans le sens d’une confrontation », note-t-il.

Et le risque d’une erreur de calcul lors d’un tir de missile pouvant conduire Ă une confrontation militaire continue de donner des sueurs froides. Ce risque « est très Ă©levé », estime-t-il.