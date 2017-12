La TÃ©lÃ©vision numÃ©rique terrestre officiellement lancÃ©, jeudi au Burkina

La TĂ©lĂ©vision numĂ©rique terrestre (TNT) sera officiellement lancĂ© au Burkina Faso, jeudi prochain, a appris APA, auprès du ministre en charge de la CommunicationMaintes fois annoncĂ© et autant de fois reportĂ©, le lancement officiel de la TNT au Burkina  aura finalement lieu dans l’après-midi du jeudi 28 dĂ©cembre 2017 Ă Ouagadougou.

L’annonce a Ă©tĂ© faite par le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, RĂ©mis Fulgance Dandjinou, en marge du Conseil d’administration du secteur ministĂ©riel (CASEM), tenu jeudi dernier, dans la capitale

Les participants au CASEM ont examinĂ© l’Ă©tat du projet de mise en Ĺ“uvre de la TNT. Une communication a Ă©tĂ© Ă©galement faite sur son Ă©tat de mise en Ĺ“uvre, l’identification et les difficultĂ©s rencontrĂ©es.

A l’occasion, la directrice gĂ©nĂ©rale de la SociĂ©tĂ© burkinabè de tĂ©lĂ©diffusion (SBT), Kadidia Sawadogo, a renseignĂ© que «plus de 20 stations de diffusion de TNT sont dĂ©jĂ installĂ©es et fonctionnelles et on est Ă 70% de couverture».

Entre autres difficultés ayant occasionné le retard de la mise en œuvre de la TNT au Burkina Faso, la directrice générale de la SBT a évoqué le retard enregistré dans le calendrier de décaissement des ressources financières.

Elle a aussi mentionnĂ©  les difficultĂ©s liĂ©es Ă la collecte de donnĂ©es  au niveau des Ă©diteurs de service, l’attribution des terrains dans certaines villes comme Ouahigouya, Boromo, Dori, Tenkodogo, KoupĂ©la, Tougan, DĂ©dougou, Solenzo et Yako.

Le basculement vers la TĂ©lĂ©vision numĂ©rique de terre (TNT) a Ă©tĂ© fixĂ© au 17 juin 2015 par l’Union internationale des tĂ©lĂ©communications. Mais, cette date butoir n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e par le Burkina Faso Ă l’instar d’autres pays.

Par la suite, plusieurs autres dates ont Ă©tĂ© fixĂ©es, mais n’ont Ă©tĂ© respectĂ©es. La dernière en date est le 7 octobre 2017.