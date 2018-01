La Tunisie depuis la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011

La Tunisie, qui marque dimanche le 7 anniversaire de sa rĂ©volution, a Ă©tĂ© secouĂ©e par de nombreux troubles, notamment sociaux, depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassĂ© du pouvoir après un soulèvement qui a donnĂ© le coup d’envoi aux rĂ©voltes arabes.

– Chute de Ben Ali –

Le 14 janvier 2011, Ben Ali fuit pour l’Arabie saoudite après 23 ans au pouvoir Ă l’issue d’une rĂ©volte populaire dĂ©clenchĂ©e par l’immolation par le feu en dĂ©cembre d’un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid (centre-ouest), excĂ©dĂ© par la pauvretĂ© et les humiliations policières.

Le soulèvement a fait 338 morts et plus de 2.100 blessĂ©s (officiel) et donnĂ© lieu Ă des centaines d’arrestations.

– Victoire d’Ennahdha –

Le 23 octobre 2011, le mouvement islamiste Ennahdha, lĂ©galisĂ© en mars, remporte 89 des 217 sièges de l’AssemblĂ©e constituante lors des premières Ă©lections libres de l’histoire du pays.

En dĂ©cembre, Moncef Marzouki, militant de gauche, est Ă©lu chef de l’Etat par la Constituante. Hamadi Jebali, n°2 d’Ennahdha, est chargĂ© de former le gouvernement.

– Troubles –

En juin puis en août 2012, des manifestations violentes et des attaques de groupuscules islamistes radicaux se multiplient dans le pays.

En septembre, des centaines de manifestants dĂ©nonçant un film islamophobe sur internet, dont de nombreux jihadistes prĂ©sumĂ©s, attaquent l’ambassade amĂ©ricaine. Quatre morts parmi les assaillants.

Du 27 novembre au 1er décembre 2012, des émeutes éclatent à Siliana, au sud-ouest de Tunis, faisant 300 blessés.

Depuis l’Ă©tĂ©, des grèves et des manifestations ont touchĂ© aussi bien l’industrie, les services publics que les transports ou le commerce. Et comme Ă l’Ă©poque de la rĂ©volution, c’est dans les rĂ©gions de l’intĂ©rieur, marginalisĂ©es Ă©conomiquement, que se cristallisent les conflits.

– Assassinats d’opposants –

Le 6 fĂ©vrier 2013, l’opposant anti-islamiste Chokri BelaĂŻd est tuĂ© Ă Tunis. Le 25 juillet, le dĂ©putĂ© Mohamed Brahmi est assassinĂ© près de la capitale.

Les deux meurtres, qui provoquent de profondes crises, seront revendiqués par des jihadistes ralliés au groupe Etat islamique (EI).

– Première prĂ©sidentielle –

Le 26 janvier 2014, une Constitution est adoptĂ©e, avec plus d’un an de retard. Un gouvernement de technocrates est formĂ© et les islamistes se retirent du pouvoir.

Le 26 octobre, le parti anti-islamiste Nidaa Tounès de Béji Caïd Essebsi, qui regroupe aussi bien des figures de gauche et de centre-droit que des proches du régime de Ben Ali, gagne les législatives, devançant Ennahdha.

Deux mois plus tard, Caïd Essebsi remporte la présidentielle.

– Attentats jihadistes –

En 2015, l’EI, implantĂ© en Libye voisine, commet trois attentats: le 18 mars contre le musĂ©e du Bardo Ă Tunis (21 touristes Ă©trangers et un policier tunisien tuĂ©s), le 26 juin, contre un hĂ´tel près de Sousse (38 morts, dont 30 Britanniques), le 24 novembre contre la garde prĂ©sidentielle (12 morts).

En mars 2016, des dizaines de jihadistes attaquent des installations sécuritaires à Ben Guerdane (sud).

– SĂ©rie de contestations sociales –

En janvier 2016, une vague de contestation dĂ©bute Ă Kasserine (centre), après le dĂ©cès d’un jeune chĂ´meur, Ă©lectrocutĂ© alors qu’il protestait contre son retrait d’une liste d’embauche. La colère se propage dans de nombreuses rĂ©gions, et les autoritĂ©s dĂ©crètent un couvre-feu.

En mai, le Fonds monĂ©taire international (FMI) donne son feu vert Ă un nouveau plan d’aide de 2,9 milliards de dollars sur quatre ans.

En aoĂ»t, Youssef Chahed, issu de Nidaa Tounès, est chargĂ© de former un gouvernement dit « d’union nationale » pour remplacer le cabinet prĂ©cĂ©dent, critiquĂ© pour « inefficacité » notamment en termes d’Ă©conomie.

En mai 2017, un sit-in sur le site pĂ©trolier El-Kamour (sud) dĂ©gĂ©nère en affrontements avec les forces de l’ordre. Un manifestant est tuĂ© par un vĂ©hicule de la gendarmerie, « accidentellement » selon Tunis.

DĂ©but dĂ©cembre, des violences ont lieu Ă Sejnane (nord) après le dĂ©cès d’une femme qui avait tentĂ© s’immoler par le feu pour protester contre la suppression d’une aide sociale.

Le 1er janvier 2018, un budget d’austĂ©ritĂ© augmentant notamment la TVA entre en vigueur. Des manifestations pacifiques dĂ©butent.

Le 8, la grogne sociale dĂ©gĂ©nère en Ă©meutes, avec des heurts entre jeunes et policiers après la mort d’un homme durant une manifestation. Plus de 800 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es.