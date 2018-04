La Tunisie met ses muezzins au diapason

Entre les murs ouvragĂ©s d’un vĂ©nĂ©rable conservatoire de la mĂ©dina, quelques dizaines de muezzins lancent successivement l’appel Ă la prière, les yeux fermĂ©s, concentrĂ©s: un maĂ®tre s’efforce de rendre leur mĂ©lopĂ©e plus harmonieuse, et d’en promouvoir la version tunisienne, « typique et pacifique ».

Deux fois par semaine jusqu’Ă mi-avril, les muezzins de Tunis se retrouvent Ă la Rachidia, l’institut de musique traditionnelle, plus habituĂ© Ă former des choristes et des joueurs d’oud.

C’est la première fois depuis plusieurs dĂ©cennies que ces voix du minaret reçoivent une formation sur la dimension musicale de leur tâche, souligne le prĂ©sident de la Rachidia, Hedi Mouhli.

Et c’est pour la bonne cause, explique-t-il: « Quand on entend Ă 4 heures du matin au fond de son lit une voix qui fait preuve d’une technique, d’une beautĂ©… ça joue – ce sont les muezzins qui invitent les gens Ă entrer en relation avec Dieu ».

« Il y a des appels Ă la prière (adhan) que nous prĂ©fĂ©rerions ne pas entendre », reconnaĂ®t un des muezzins en formation, Adel Hidri, casquette Ă l’envers et veste en cuir, qui officie dans une banlieue populaire.

Après cette formation vocale, « quand nous ferons l’appel Ă la prière, les personnes qui nous entendront en seront rĂ©jouies », espère-t-il.

On ne badine pas avec l’adhan en Tunisie: un DJ britannique qui avait mixĂ© l’appel Ă la prière dans une discothèque de Hammamet a Ă©tĂ© condamnĂ© en avril 2017 Ă un an de prison par contumace.

Les plus grands maĂ®tres, eux, connaissent jusqu’Ă dix manières diffĂ©rentes de scander les quelques mots qui rythment les cinq prières quotidiennes: « Allah est le plus grand. J’atteste qu’il n’y a pas d’autre Dieu hormis Allah. J’atteste que Mohamed est le messager d’Allah. Venez Ă la prière. »

Pourtant, nombre de muezzins tunisiens recrutés par le ministère des Affaires religieuses montent dans le minaret contre une modeste somme après une formation parfois sommaire.

La vaste majoritĂ© des appels en Tunisie ne sont pas enregistrĂ©s mais chantĂ©s par des muezzins, pour qui c’est une activitĂ© d’appoint, apprise sur le tas, parfois transmise de père en fils dans certaines rĂ©gions.

– « Dieu aime ce qui est beau » –

Dans une haute pièce de rĂ©pĂ©tition de la Rachidia, oĂą baigne une douce lumière descendue du plafond ajourĂ©, une trentaine d’entre eux, dont des fonctionnaires, des Ă©tudiants et des chĂ´meurs, Ă©coutent attentivement.

Tour Ă tour, debout, les mains sur les oreilles, ils vont chercher au plus profond d’eux-mĂŞmes l’inspiration puis font rebondir les mots sacrĂ©s entre les arches de pierres noires et blanches et les faĂŻences ornĂ©es de minutieux motifs.

Un des formateurs, Elyes Bennour, les interrompt pour les inviter à mieux placer leur voix ou à ralentir le rythme et moduler davantage les séquences.

« Je viens d’une famille très pieuse, nous apprenons le Coran par coeur », explique ce fonctionnaire quadragĂ©naire qui officie dans une mosquĂ©e de la vieille ville. « J’ai deux oncles et un père muezzins amateurs, et mon fils est comme moi, il a une belle voix et il aime ça. »

« Le Bon Dieu aime ce qui est beau », sourit le ministre tunisien des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, venu soutenir la première session de formation.

– Islam tunisien –

Au-delĂ de la qualitĂ©, ce sont aussi les spĂ©cificitĂ©s de l’adhan tunisien, « typique et pacifique », que le ministre dit vouloir prĂ©server. « L’appel Ă la prière tunisien est joyeux, il y a dans cette voix un appel Ă la vie, ce n’est pas triste, ni rigide », dit-il.

« Ce sont les mĂŞmes sons, mais la manière de les dire diffère. Le dialecte change », ainsi que le mode musical, explique Fethi Zghonda, musicologue et compositeur qui anime Ă©galement la formation.

« Il y a des sons plus longs. Il y a des sons oĂą l’on met plus de force en Tunisie, que l’on ne retrouve pas au Moyen-Orient, oĂą ils sont plus resserrĂ©s ».

En promouvant l’appel Ă la prière Ă la tunisienne, le ministère dĂ©fend Ă©galement l’islam tunisien, parfois accusĂ© par des mouvements extrĂ©mistes ou des pays plus rigoristes d’ĂŞtre dĂ©voyĂ©, alors que ses racines plongent jusqu’aux premiers temps de l’ère musulmane.

« Nous avons une Ă©cole tunisienne enracinĂ©e dans l’islam, dans son identitĂ© islamique », souligne le ministre, en ajoutant: « la religion, c’est la patrie ». « L’islam n’a jamais Ă©tĂ© l’islam du terrorisme dont on parle. Et ceci est une occasion de montrer la vĂ©ritĂ© de l’islam dans le monde musulman et en Tunisie », estime-t-il.