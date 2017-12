La Tunisie a annoncĂ© dimanche soir avoir dĂ©cidĂ© de suspendre les vols de la compagnie aĂ©rienne Emirates Ă la suite d’une mesure ciblant les Tunisiennes, qui fait scandale dans ce pays depuis quelques jours.

Le ministère tunisien du Transport a expliquĂ© dans un communiquĂ© avoir « dĂ©cidĂ© de suspendre les vols de la compagnie Ă©miratie vers Tunis jusqu’à ce qu’elle soit capable de trouver la solution adĂ©quate pour opĂ©rer ses vols conformĂ©ment au droit et aux accords internationaux ».

« Emirates va cesser ses liaisons entre Tunis et DubaĂŻ, comme ordonnĂ© par les autoritĂ©s tunisiennes, Ă partir du 25 dĂ©cembre 2017 », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un porte-parole de cette compagnie.

Depuis vendredi, les Tunisiennes, quel que soit leur âge, ont Ă©tĂ© provisoirement empĂŞchĂ©es d’embarquer sur des vols pour les Emirats arabes unis sans qu’aucune explication ne leur soit fournie.

La compagnie Emirates assure un aller-retour par jour entre DubaĂŻ et Tunis.

Selon des tĂ©moignages de passagères diffusĂ©s par les mĂ©dias tunisiens, les employĂ©s de la compagnie leur ont seulement dit que les porteuses d’un passeport tunisien n’Ă©taient pas autorisĂ©es Ă se rendre aux Emirats, mĂŞme pour une correspondance.

Les hommes, quant à eux, avaient été invités à embarquer.

Cette mesure a Ă©tĂ© appliquĂ©e pour la première fois vendredi. Quelques heures plus tard, l’ambassadeur des Emirats en Tunisie avait Ă©voquĂ© une dĂ©cision « temporaire », assurant qu’elle avait Ă©tĂ© « levĂ©e », et les Tunisiennes avaient finalement pu embarquer. Mais d’autres cas, comme celui d’une jeune femme Ă Beyrouth samedi, ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s.

L’affaire fait depuis scandale en Tunisie, oĂą mĂ©dias et rĂ©seaux sociaux se sont enflammĂ©s.

Dimanche, les Emirats ont évoqué des questions de « sécurité » pour expliquer ces « mesures ».

« Nous avions Ă©tĂ© en contact avec (nos) frères en Tunisie sur une information concernant la sĂ©curitĂ© qui a nĂ©cessitĂ© des mesures spĂ©cifiques et temporaires », a dit sur Twitter le ministre d’Etat Ă©mirati aux Affaires Ă©trangères Anwar Gargash.

Plus tĂ´t, quatre ONG tunisiennes, dont la Ligue tunisienne de dĂ©fense des droits de l’Homme (LTDH) et l’Association tunisienne des femmes dĂ©mocrates (ATFD), avaient dĂ©noncĂ© une « dĂ©cision discriminatoire » qui « viole la dignitĂ© et les droits des femmes ».

Il s’agit aussi d’une violation de « la souverainetĂ© de l’Etat tunisien », ont-elles poursuivi, en appelant les autoritĂ©s tunisiennes Ă se montrer « fermes ».

Les relations entre les Emirats et la Tunisie se sont dĂ©tĂ©riorĂ©es après la rĂ©volution de 2011 et, notamment, le passage au pouvoir du parti islamiste Ennahdha (fin 2011-dĂ©but 2014), qui entretient des relations Ă©troites avec le Qatar. Une crise diplomatique oppose depuis six mois Doha aux Emirats et Ă l’Arabie saoudite.