La Turquie « inquiète » des manifestations en Iran

La Turquie s’est dite « inquiète » mardi face au mouvement de protestation contre les difficultĂ©s Ă©conomiques et le pouvoir qui agite l’Iran depuis jeudi, et a mis en garde contre une « escalade » et des « provocations ».

« La Turquie est inquiète face aux informations selon lesquelles les manifestations (…) se rĂ©pandent, provoquant des morts ainsi que la dĂ©gradation de certains bâtiments publics », a dĂ©clarĂ© le ministère turc des Affaires Ă©trangères dans un communiquĂ©, ajoutant que « le bon sens doit prĂ©valoir pour empĂŞcher toute escalade ».

Au total, 21 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis le dĂ©but des manifestations qui ont dĂ©butĂ© jeudi Ă Machhad, deuxième ville du pays (nord-est). Neuf d’entre elles ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la nuit de lundi Ă mardi dans plusieurs villes de la province d’Ispahan (centre).

Par ailleurs, le sous-préfet de Téhéran, moins touchée que les villes iraniennes plus petites par le mouvement de protestation, a annoncé mardi que quelque 450 personnes ont été arrêtées depuis samedi dans la capitale.

Le prĂ©sident Hassan Rohani, qui avait appelĂ© au calme dimanche, a averti lundi que « le peuple iranien rĂ©pondra aux fauteurs de troubles », qui ne sont selon lui qu’une « petite minorité ».

Ces rassemblements sont les plus importants depuis le mouvement de contestation de 2009 contre la réélection du président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad.

« La violence et les provocations doivent ĂŞtre Ă©vitĂ©s », ajoute le communiquĂ© d’Ankara, mettant en garde contre des « interventions extĂ©rieures ».

Les relations entre la Turquie et l’Iran sont historiquement ambivalentes, mais se sont nettement rĂ©chauffĂ©es ces derniers mois tandis qu’Ankara et TĂ©hĂ©ran coopèrent avec Moscou sur le dossier syrien.

La presse conservatrice turque exprimait mardi son inquiĂ©tude, la une du quotidien pro-gouvernemental Yeni Safak dĂ©crivant notamment une « escalade dangereuse », accusant les Etats-Unis d’ĂŞtre derrière ces violences.

Le quotidien Yeni Akit met en garde: « L’Occident est derrière la seddition en Iran (…) S’il rĂ©ussit lĂ -bas, la cible sera la Turquie ».